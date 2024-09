Gemma Nierga ('59 segundos'): 'David Broncano nos dejará una muy buena audiencia'

Gemma Nierga vuelve al prime time de La 1 con el regreso del mítico '59 segundos'. El icónico programa vuelve totalmente renovado, pero sin perder su esencia: cada tertuliano contará con 59 segundos para exponer su opinión. Pasado ese tiempo, su micrófono bajará.

En una entrevista en TVeo, Gemma Nierga nos habla de las novedades de '59 segundos', que se estrena este mismo jueves 19 de septiembre. Además, también habla de la presión de las audiencias en televisión.

¿Cuál fue tu reacción cuando TVE te propuso conducir esta nueva etapa de '59 segundos'?

Me parece que es una propuesta que encaja con mi manera de ser, es lo primero que pensé. Me estaba costando mucho decidirme por un programa a nivel nacional. Actualmente, estoy con mi 'Cafè d'idees', que ya va por su quinta temporada en RTVE Catalunya y cuando me proponían algo a nivel nacional, no conseguía encontrar la ilusión o la certeza de que ese podría ser mi programa.

Cuando me hablan de '59 segundos' rápidamente me doy cuenta de que este es el formato que yo quiero hacer. A mí me parece que es un programa muy periodístico, con todos los formatos que a un periodista le pueden gustar, como la entrevista, el debate, la brevedad...

También es de agradecer que sea en directo, eso para mí es un plus. Me gusta mucho trabajar el directo con todo el riesgo que conlleva, porque puede saltar una noticia a las diez de la noche y que nosotros queramos abarcarla. En la radio todo es más fácil, en la televisión no lo es tanto, pero demostraremos nuestra capacidad de reacción. Cuando surja una noticia de última hora, ahí estaremos.

| RTVE

Hasta ahora, '59 segundos' era un formato más bien político, pero en esta nueva etapa el programa se abre a abordar otro tipo de temáticas. ¿Cuándo te proponen conducir el programa ya estaban planteados estos cambios?

Me lo plantearon así, pero fíjate que, en realidad, todos los temas sociales de los que hablamos son en su gran mayoría políticos. La vivienda, por ejemplo, es un tema social, pero también político, o la inmigración, todo nos lleva a mirar hacia los políticos y preguntarles cómo se soluciona todo. Por tanto, nos abriremos también a temas sociales y terminaremos con temas más amables como las razones por las que nos cuesta tanto dormir. El grueso del programa estará muy impregnado de realidad social, pero en el fondo acaba derivando en que todo es política.

Ahora, no todos los invitados serán políticos, contaremos también con muchos invitados del mundo de la cultura. Nos gusta que en nuestro primer programa estén Andreu Buenafuente y Berto Romero, porque ellos serán los encargados de presentar la próxima edición del Festival de Cine de San Sebastián. Hablaremos también con ellos del odio que existe en las redes sociales, que no es un tema muy político ¿Se debe prohibir el anonimato en las redes sociales?

En la presentación del programa, adelantasteis que habéis invitado al programa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo...

En realidad, les hemos lanzado la invitación en directo, en plena rueda de prensa, he dicho 'Sánchez y Feijóo, ¿por qué no?'. Pero, de momento, empezamos con Óscar Puente, que es un muy buen invitado.

| RTVE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible es una persona que entra al trapo, pero es que también dice lo que quiere, no se corta. Si me permites el juego de palabras, yo creo que piensa mucho también lo que dice, pero sobre todo dice lo que piensa. Para empezar un debate creo que es un buen invitado. Primero se someterá a mis preguntas, pero inmediatamente después a las de los tertulianos, todo en '59 segundos', la pregunta y la respuesta.

¿Habrá siempre un tema principal o puede haber varios?

Habrá un tema por programa, pero puede ser muy transversal. Puedes arrancar hablando de la vivienda y acabar abordando la inmigración. El piloto me sirvió de prueba para darme cuenta de la transversalidad. Empezábamos hablando de un tema y el público acabó llevándolo al terreno que quiso. Mi labor es reconducir el debate, pero no censurarlo, ni tampoco ser muy estricta.

De hace 12 años que fue el último '59 segundos' a ahora ha aumentado mucho la crispación...

¿Tú crees? No lo sé, lo he oído mucho y vamos a pensar si no es una percepción que tenemos ya... Ha habido años, en el pasado, de muchísima crispación en nuestro país con años muy duros. No sé si ahora hay mayor crispación que en los años de José María Aznar, Felipe González... Yo me he mirado algunos momentos pasados de '59 segundos' y discutían mucho. Cuando bajaba el micro se comían la mesa.

| RTVE

Yo no me atrevería a decir que es una etapa de más polarización, aunque eso, seguramente, lo debo haber dicho yo en algún programa. Pero si me detengo un poquito a pensar, propongo o invito a que pensemos si no ha habido años de mucha más crispación. Años en los que algún partido ni siquiera quiso acudir a '59 segundos'.

Pero tú ya estás muy acostumbrada a las discusiones en 'Cafè d'idees'...

Claro, es de agradecer, porque ya vamos por la quinta temporada en la que cada mañana dos horas estamos debatiendo sobre la actualidad. Esta mañana durante dos horas hemos discutido de la vivienda, del no de Junts a la ley que permitía regular los alquileres vacacionales. Allí se han enzarzado en una discusión los tertulianos que no había quien la parara. Ya llego entrenada en un programa diario informativo y eso es un lujo.

¿Qué sensación tienes con respecto al estreno? ¿Crees que tiene cabida un formato de actualidad en el prime time ahora mismo?

Qué pregunta tan difícil... No me atrevo a contestarla. No lo sé... Con mi experiencia, la intuición me dice que puede ir bien, pero es tan arriesgado decirlo... que no, que no me atrevo, perdona que no lo diga. Creo que tenéis más olfato vosotros, que os dedicáis a coger el microscopio y analizar la televisión. Desconozco, de verdad, esta telaraña que es la televisión, esta telaraña de audiencias, de targets, de edades... No lo domino.

| RTVE

¿Eres una persona a la que las audiencias te preocupa? ¿A primera hora de la mañana miras corriendo los resultados?

No, porque ya tengo quien lo haga por mí. Ya hay una persona que se preocupa por las audiencias, de modo que yo intento relajarme. La audiencia no es solo el número, la audiencia hay que analizarla. A mí me gusta que me den el plato cocinado que el número, en frío, te da un dato, pero no es del todo real.

David Broncano nos dejará una muy buena audiencia y la gente de Globomedia cocinará que ha ocurrido a lo largo del programa. Yo sé que al día siguiente todos diremos: mira, ha hecho un... No lo digo, no lo digo (risas). Pero cocinemos esos datos y veremos que hemos recogido de Broncano, hasta donde hemos llegado a la una de la madrugada...