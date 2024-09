Se desvela a qué se enfrenta Ángel Cristo por vender las fotos de Bárbara Rey y el Rey

La Casa Real se encuentra en el centro de una nueva polémica que ha reavivado viejas controversias. Las imágenes que confirman la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I han salido a la luz después de que Ángel Cristo JR decidiera venderlas a una revista holandesa. Esta filtración ha puesto de nuevo bajo los focos a sus protagonistas, y ha generado un debate sobre las posibles consecuencias legales para el joven.

Ángel Cristo JR ha sido el primero en hablar públicamente sobre la decisión de hacer públicas las fotografías. En su intervención en 'De Viernes', el hijo de Bárbara Rey explicó las razones que lo llevaron a enviar las imágenes a la revista. "Yo no tomo a la Justicia, ya que, al haberlas tomado yo mismo por encargo de mi madre, las fotografías son de mi posesión", defendió Ángel Cristo JR.

A pesar de sus declaraciones, la filtración de estas imágenes podría no estar exenta de problemas legales. Euprepio Padula, abogado y colaborador de 'D Corazón', abordó las posibles consecuencias a las que Ángel Cristo JR podría enfrentarse. Según explicaba, la decisión de enviar las imágenes a una revista holandesa no fue casual y se tomó teniendo en cuenta el marco legal más flexible que existe en ese país: "Esto está todo preparado. El representante del hijo de Bárbara sabe lo que puede pasar a nivel legal. Si lo han hecho con revista es porque saben que ahí no pasará nada".

| Mediaset

Por otro lado, Jorge Borrajo, director de la revista Semana, intervino en el debate, explicando cómo funcionan este tipo de filtraciones en el mundo del periodismo del corazón. "Si me llegan imágenes del rey emérito de Holanda, para mí no tendrían ningún valor. Esto no se hace por razones económicas", desvelaba.

Sin embargo, Alba Carrillo apuntó a los beneficios secundarios que podría obtener Ángel Cristo JR: "Ya se ha hecho un plató. Las fotografías no le han dado rédito de carácter inmediato, pero hay un montón de platós".

La pregunta que muchos se hacen es si Ángel Cristo JR podría afrontar algún tipo de sanción legal por la filtración de estas imágenes. Euprepio Padula respondió subrayando que, debido a la legislación holandesa, es probable que no haya consecuencias graves. "El representante del hijo de Bárbara sabe lo que puede pasar a nivel legal. Han valorado el hecho. Han ganado poco con vender esto a una revista holandesa", explicaba

Finalmente, Jorge Borrajo añadió que, en caso de que las imágenes hubieran sido ofrecidas a un medio español, la decisión de publicarlas dependería principalmente de un análisis jurídico. "Son preguntas que solo se pueden responder si realmente te lo ponen sobre la mesa. Habría que tratarlo jurídicamente con el equipo legal de la revista. Compiten dos derechos fundamentales: el de información con el de la intimidad", puntualizó el director.