La inesperada reacción de Sofía Suescun tras filtrarse su posible embarazo

En los últimos días, los rumores sobre un posible embarazo de Sofía Suescun han cogido fuerzas. Todo comenzó cuando María Patiño lanzó una inesperada bomba en 'Ni que fuéramos': Sofía Suescun podría estar esperando su primer hijo. Aunque la periodista aclaró que la información no estaba completamente contrastada, el rumor corrió rápidamente y los seguidores de la joven querían saber si había algo de cierto en ello.

"Ayer cuando llegué a mi casa me escribieron desde Andalucía, concretamente desde una localidad donde el aceite de oliva es muy importante, Linares. Y me dijeron que se acababan de enterar en una zona de Linares, provincia de Jaén, que Sofía Suescun está embarazada. Es una información que me llega directamente de Linares, pero no me ha dado tiempo a contrastar", comentó María Patiño en 'Ni que fuéramos'.

De hecho, Maite Galdeano habló de un posible embarazo. ''Próximo episodio de Kiko y Sofía, anuncian una boda, exclusivaza, Kiko frotándose las manos, no se ha visto en una así en su vida. Después de la exclusivaza, el bebé, vamos a ver el bebé cómo sale'', dijo la madre de Sofía Suescun en una entrevista.

| Europa Press

Para aclarar la situación, el periodista Javier de Hoyos decidió contactar directamente con Kiko Jiménez, que es de Linares: "No me lo ha desmentido. Le he dicho que María Patiño acaba de decir que Sofía estaba embarazada y me dice 'estoy entrenando'. Y le he dicho que si me lo podía confirmar y me ha dicho 'te voy a dejar que estoy entrenando'. Si no estuviera, me lo hubiera desmentido".

Sin embargo, varias horas después, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han desmentido sutilmente el rumor. Y es que la joven publicó un vídeo en el que se le ve realizando una complicada acrobacia junto a su novio, una maniobra que sería peligrosa si estuviera embarazada. Junto al vídeo, la influencer escribió: "HA SIDO A LA PRIMERA!! Lo prometo! Mi niño está muy fuertote".

Además del vídeo, Sofía Suescun también quiso zanjar los rumores de una manera aún más explícita. En sus stories de Instagram, compartió una imagen en la que se la ve disfrutando de una copa de vino, acompañada del momento en el que le están sirviendo la bebida. Un gesto que, sin duda, pretende dejar claro que, al menos por ahora, no está embarazada.