Se filtra cuánto ha cobrado Ángel Cristo JR por vender las fotografías de su madre

El escándalo sobre las fotografías íntimas de Bárbara Rey y el rey emérito Juan Carlos I, vendidas por Ángel Cristo JR, ha generado un gran revuelo en España. Las imágenes, que datan de hace varios años, fueron adquiridas por la revista holandesa "Privé", tras una venta que ha dado lugar a numerosas especulaciones. Sin embargo, la pregunta que más ha circulado es: ¿cuánto ha cobrado el hijo de la vedette por estas comprometedoras instantáneas?

Silvia Taulés ha sido la encargada de arrojar luz sobre esta cuestión en 'TardeAR'. Según la periodista, la cantidad obtenida por Ángel Cristo JR es menor de lo que muchos podrían haber imaginado. "He preguntado y me he informado bien en Holanda sobre cuánto se puede haber llegado a pagar por estas fotografías", señaló la periodista.

Finalmente, reveló la cifra aproximada que habría recibido el hijo de Bárbara Rey: "Me dicen que muy poquito, unos 2.500 euros como mucho". El hecho de que la cantidad sea relativamente baja se debe a varias razones, según la propia Taulés. "No lo han llevado ni a portada, las fotos son antiguas, el rey ya no es rey, es una historia que ya se sabía…", explicó la propia periodista en 'TardeAR'.

| Mediaset

Durante el programa, los colaboradores también debatieron las razones detrás de la decisión de Ángel Cristo JR de vender las fotos en este momento. Aunque se pensaba que la motivación era puramente económica, Silvia Taulés señaló que "es una estrategia de Ángel". Por su parte, Leticia Requejo sugirió que podría ganar más dinero a través de entrevistas: "Es para hacerse el 'De Viernes' de mañana".

Además, Silvia Taulés destacó que la revista "Privé" no anticipó el revuelo que estas imágenes causarían en España. "La revista no fue consciente de que se iba a crear todo eso y que pueden llegar incluso a demandarles", explicó. De hecho, según Leticia Requejo, Bárbara Rey ya ha decidido tomar medidas legales contra la publicación holandesa.

"Van a demandar a la revista porque dicen que la foto es robada o sustraída. Es delito, es en propiedad privada y son un atentado contra el honor", añadió Silvia Taulé.

En otro segmento del programa, Juan Fernández Miranda, experto en el chantaje que Bárbara Rey habría ejercido sobre el rey emérito para evitar la publicación de estas fotografías, aportó información sobre los pagos que se realizaron en su momento. Según Miranda, "se habrían pagado 100 millones de pesetas de dinero público" para silenciar el escándalo. Sin embargo, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, podría haber frenado estos pagos.