'Tengo muchas pruebas': las palabras de Ángel Cristo JR que revolverán a Bárbara Rey

'De Viernes' abordó en la noche del 27 de septiembre uno de los temas más controversiales de la semana: las escandalosas fotografías del rey emérito Juan Carlos y Bárbara Rey. Capturadas hace 30 años en el domicilio de la vedette y publicadas ahora por la revista holandesa "Privé", ambos aparecen besándose. Unas imágenes comercializadas y divulgadas por Ángel Cristo JR.

En la entrevista en 'De Viernes', Ángel Cristo JR ofreció detalles sobre el trasfondo de las imágenes y el presunto chantaje que su madre habría intentado hacer contra el monarca. Además, respondió a las duras palabras de su hermana, Sofía Cristo, que expresó en 'Espejo Público' su deseo de que "se pudra en la cárcel".

"Pienso llegar hasta el final. No pienso permitir que sigan diciendo que yo miento", afirmó Ángel Cristo JR, quien aseguró la autoría de las controvertidas fotografías. Según sus declaraciones, las imágenes fueron tomadas por encargo de su madre, con el objetivo de "arreglarse la vida" y llevar a cabo un chantaje al rey, un acuerdo que habría supuesto el uso de dinero público.

| Mediaset

El hijo de Bárbara Rey se mostró desafiante respecto a las versiones dadas por su madre y hermana: "Si mi madre y mi hermana quieren mentir delante de un juez, adelante ellas. Yo ya no espero nada de ellas, ni siquiera espero que agachen la cabeza. Siento vergüenza porque esta situación se haya dado. No me gusta que el rey haya tenido que exponerse a todo esto, pero es que hay que contar la verdad".

Ángel Cristo JR incluso lanzó un reto directo a su madre, poniendo en duda su versión de los hechos y expresando su disposición a llevar el asunto a la justicia. "Yo no sé si ante un juez la verdad triunfará. Yo me moriré tranquilo porque por lo menos España sabrá lo que ha pasado", dijo el entrevistado.

"Lo que tiene que hacer mi madre es mirarme a mí a los ojos, llevarme ante un juez y decir que no me puso a mí a hacer esas fotografías. Que no me puso a mí a enseñarme cómo se usaban las grabadoras, las cámaras y a revelar los carretes", añadía Ángel Cristo JR, molesto.

El hijo de la vedette también insistió en que cuenta con pruebas contundentes para respaldar su versión de los hechos: "Yo tengo muchas pruebas. A la hora de ir a juicio es cuando se utilizarán", afirmó. De hecho, detalló que tiene copias de fotografías y grabaciones que fueron sustraídas durante un robo en la casa de Bárbara Rey.

"Si doy este paso es porque voy a llegar hasta el final y es un riesgo, pero esto es lo que voy a hacer",concluyó con determinación Ángel Cristo JR.