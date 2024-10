María Patiño desvela el verdadero motivo por el que ha rechazado una oferta de RTVE

A María Patiño no paran de lloverle ofertas. Tras su visita al programa de David Broncano, junto a Belén Esteban, comenzó a circular el rumor del fichaje de las dos por TVE. Sin embargo, la presentadora de 'Ni Que Fuéramos' se ha encargado de desmentir dicha información, contando su verdad.

Tras el gran éxito de 'La Revuelta', La 1 se encuentra preparando un nuevo programa para el prime time de los viernes, capitaneado por mujeres. Según Vanitatis,la productora buscaba a Belén Esteban y María Patiño. Pero, ante la negativa de estas, se lo propusieron a Alba Carrillo, quien finalmente aceptó.

'Pase sin llamar', así se llama el nuevo programa en el que trabaja TVE, con Inés Hernand como presentadora. Además de la influencer, Mariona Casas sería otro de los nombres que han sonado con mucha fuerza, al igual que el de Loles León. No obstante, esta última se ha caído a última hora del proyecto.

María Patiño, harta de rumores, ha utilizado su programa como altavoz para contar qué pasó finalmente. "Me ofrecieron hace un tiempo colaborar en un programa de TVE los viernes en el access con el horario de Broncano, presentado por Inés Hernand. Iba a estar Loles León y por lo que se ha publicado, la sustituye Alba Carrillo", aseguraba la presentadora de 'Ni Que Fuéramos'.

Acto seguido, compartió con sus seguidores el por qué rechazó el proyecto. "Me ofrecieron la posibilidad de colaborar todos los viernes y dije que no", admitía María Patiño

"El motivo que se publica es falso, dicen que es porque yo soy presentadora y no me quiero rebajar a ese nivel. Y no, yo dije que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía", reconocía la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

"Este es el proyecto en el que quiero estar y no quiero volver a endeudar mi tiempo libre con algo que no sea mi programa. Esa es la realidad, así se lo expliqué a la persona que me llamó. Y muy agradecida, parezco estúpida, pero no porque también tengo familia", confesaba María Patiño.