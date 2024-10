Ana Rosa paraliza 'TardeAR' para recibir a Mario Vaquerizo tras sufrir un accidente

Mario Vaquerizo ha reaparecido en 'TardeAR' después de haber recibido el alta hospitalaria, tras sufrir un accidente durante un concierto de las Nancys Rubias. Este ha sido su primer contacto con el público desde la grave caída y lo ha hecho para hablar en exclusiva sobre su estado de salud con Ana Rosa Quintana.

La presentadora, visiblemente emocionada, comenzó la entrevista mandándole un mensaje de cariño. "Hoy quiero mandar un beso enorme y le quiero agradecer que acabe de salir del hospital y esté en directo con nosotros. Un beso Mario Vaquerizo", arrancó la conexión, a lo que él respondió desde su propia casa: "Un beso muy fuerte compañeros, como no iba a estar con vosotros".

"Me encuentro agradecido y emocionado porque he vuelto a nacer. El episodio por el que pasé el sábado fue muy grave, todos los médicos y enfermeras que me han atendido me han transmitido que he tenido mucha suerte. Me podía haber quedado en el sitio o haberme quedado tetrapléjico", explicaba inicialmente Mario Vaquerizo.

| Atresmedia

"Estoy feliz, estoy triste porque no ha sido ninguna imprudencia. Llevo actuando por toda España con esa plataforma giratoria, las medidas de seguridad estaban todas perfectamente. Ha sido un tropezón y una mala noche la tiene cualquiera", añadía en 'TardeAR'.

El artista confesó haber vivido una "experiencia traumática" tras el accidente: "Jamás había perdido el conocimiento, me desperté en medio del camerino con todos llorando. Tuve un ángel de la guardia que era el chico que me obligó a ir al hospital".

"Me hicieron un tac y después me quedé dormido, pero estaba tristón porque no estaba Olvido y no estaban mis padres. Después de la experiencia que pasamos con la pérdida de mi hermano no les quería preocupar. Pasé bien la noche porque que te metan el antibiótico en vena es bendito avance. Hay que tomárselo con humor", relataba su experiencia.

| Mediaset

Ana Rosa Quintana también mencionó la gran cantidad de personas que se habían preocupado en redes sociales tras la difusión del vídeo de la caída. "Me preocupó que al día siguiente vi que había muchas llamadas y el problema es que perdí la visión. Y es cuando tomo consciencia de lo realmente grave que ha sido esta caída", desvelaba.

Respecto a su diagnóstico, Marío Vaquerizo dio todos los detalles: "Tengo un traumatismo, pero no me ha afectado nada a la cabeza, tengo pequeñas fisuras en las vértebras 4 y 6. Ha sido un golpazo que podía haber acabado mucho peor, pero lo que más me preocupa es haber perdido la visión. Ahora estoy viendo, pero veo nublado, no veo de cerca".

Antes de finalizar la intervención, Mario Vaquerizo quiso agradecer el apoyo recibido: "Muchas gracias a todos. Cuando estás malito estás vulnerable, pero recibir todo este apoyo te da la vida. Quiero agradeceros a todos los que os habéis preocupado, y, estoy en casa, en 'TardeAR'".