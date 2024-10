Joaquín Prat pone en un aprieto a Isa Pantoja al hacerle su pregunta más difícil

La entrevista de Isa Pantoja ha supuesto un antes y un después en la familia Pantoja. Unas declaraciones que no dejan en un buen lugar a la familia y que se han colado en multitud de tertulias televisivas. En la de 'Vamos a ver' contaron con la propia protagonista, quién se enfrentó a las opiniones de los colaboradores.

Tras su emotiva entrevista en 'De Viernes', Isa Pantoja se sentó el pasado lunes en el plató de Joaquín Prat, dispuesta a resolver dudas. "Esto ha sido una especie de catarsis", comenzaba el presentador de 'Vamos a ver', bastante sorprendido. A continuación, le dedicó unas palabras que no dejarían a nadie de su plató indiferente.

"Hace diez años que estamos hablando de ti. Esto que tú has verbalizado o estos sentimientos que has tenido y el trato que te ha dado tu familia lo viene sosteniendo desde hace años Alessandro Lequio. Incluso se ha llevado reprimendas sobre cómo podía decir esas barbaridades, pero era la verdad", sostenía Joaquín Prat.

| Mediaset

Alessandro Lequio, por su parte, también comentó la confesión de Isa Pantoja. "No es que Isabel no te quiera, sino que se quiera más a sí misma que a ti, y eso no es ser madre. Ser padre es querer sin poder exigir nada a cambio, y eso no lo he visto en tu madre desde el minuto cero", comentaba el colaborador de 'Vamos a ver'.

La hija de Isabel Pantoja no se veía con fuerzas de continuar el programa, pese a contar con el apoyo de todo el equipo. "Reconozco que teniéndote aquí al lado me da un inmenso pudor todo esto", confirmaba el presentador de 'Vamos a ver'. "Me estoy poniendo muy mal, me estoy encontrando fatal, es que me sudan las manos", aseguraba Isa Pantoja, bastante nerviosa.

Antes de despedir a Isa Pantoja, Joaquín Prat aprovechó para dirigirse a ella en nombre del programa."Eres una persona extraordinaria, eres buena gente y todo lo que dices está rodeado de verdad, algo fundamental en televisión. Cuando hablas transmites verdad y honestidad, a partir de ahí que los demás hagan examen de conciencia", sentenciaba el presentador.

Estas declaraciones enternecieron a Isa Pantoja. La hija de Isabel Pantoja se encontraba derrotada después de que minutos antes le preguntaran si creía que su madre la quería. "Siento que me ha querido mucho, pero ahora no lo sé", reconocía Isa Pantoja, bastante dolida con su familia.