La reacción de la soltera de 'First Dates' al saber la prioridad religiosa de su cita

"Dios nos amó primero", así llegaba Pedro a 'First Dates', dispuesto a salir del restaurante con la mujer de su vida. El soltero, un pensionista de 54 años que vive en Barcelona, llegó al programa con un ramo de flores para sorprender a su cita. Algo que, desde luego, consiguió.

Para Pedro, la religión es muy importante. Tanto lo es que incluso confesó que dejó a su pareja por "predicar la palabra de Dios". El soltero insistía en que "¡todo es mejor con Cristo!",buscando una mujer que, sobre todas las cosas, sea creyente.

Por el otro lado, apareció Susan, una escritora de 52 años. La soltera se presentó al programa, tras salir de una tomentosa relación que le sirvió de inspiración para escribir su libro. Sin embargo, no descartaba enamorarse gracias a 'First Dates'.

Al verse, los dos se gustaron físicamente. "Aparte de bonita y elegante, lo primero que he pensado es que es una mujer guerrera y fuerte", aseguraba Pedro. Ella, por su parte, destacaba que los dos vivieran cerca, para no tener problemas a la hora de verse.

| Mediaset

Nada más sentarse para cenar, Pedro se sinceró con su cita confesándole lo importante que es Dios para él. "Soy evangelista", soltó el soltero de 'First Dates' a Susan. Lo que no sabía él es que ella también es muy creyente, algo que le ha emocionado por completo.

"El hecho de que crea en Dios y Jesucristo, para mí, es lo más importante de la relación entre un hombre y una mujer", confirmaba en 'First Dates'. A su vez, el soltero siguió con sus peculiares artes de seducción, dispuesto a recitarle un poema y entregarle el ramo. Susan aceptó las flores, pero le pidió que se ahorrara el poema.

La soltera comenzó a hablar de su libro, justo cuando Pedro, sin prestarle atención, la interrumpió bruscamente. A Susan no le gustó nada la poca educación del soltero."No hay cosa que me dé más coraje que una persona me esté hablando y me esté apuntando", apostillaba,

Sin embargo, se enzarzaron en una acalorada discusión cuando hablaron de los modos de vida de cada uno. Ella sostenía que cada persona tiene que vivir como le plazca. Él, en cambio, no podía soportar esas palabras.

La cita comenzó muy bien, pero al rato de conocerse, se dieron cuenta de que no iba a ir a ningún sitio. A Pedro le gustaría tener una segunda cita con la soltera de 'First Dates'. Pero, a Susan, no le hicieron ninguna gracia las aportaciones del soltero a la cita, por lo que no volverán a verse.