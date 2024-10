Lydia Lozano confirma ahora la gran oferta que rechazó mientras trabajaba en 'Sálvame'

Las confesiones más íntimas de Lydia Lozano están quedando al descubierto. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' acaba de publicar sus memorias, dando paso a muchos episodios de su vida. La periodista ha aprovechado para desvelar una gran oferta que le hicieron cuando trabajaba en 'Sálvame'.

En 'La venganza de la llorona', la colaboradora hace un repaso por toda su trayectoria televisiva, destacando el por qué ha rechazado participar en algún que otro programa. "Yo he escrito este libro porque me decían: 'Mírala, otra vez llorando, qué pesada la llorona, y ahora bailará un chuminero'", confesaba contundentemente la periodista a María Patiño.

Paolo Vasile le ofreció a Lydia Lozano participar en 'Supervivientes', siendo su fichaje uno de los principales de la edición. "A pesar de que soy una apasionada de este 'reality' y me pusieron sobre la mesa un cheque en blanco... Siempre he tenido claro que lo mío es verlo desde el plató o a través de la pantalla del televisor, como hago ahora", confesaba.

| Canal Quickie

La periodista rechazó la gran oferta por un gran miedo que la conducía a negarse a participar."Si he dicho que no, y mil veces que no, es porque, en el fondo, soy consciente de que si lo hiciera podría destrozar a mi familia", insistía.

Además, desveló una anécdota que mantiene con Paolo Vasile, tras ofrecerle este participar en otro reality de la cadena. "Me lo pidió de rodillas de manera literal y solo duraba cuatro días el formato", reconoció Lydia Lozano. El programa al que se refería la periodista era 'Sálvame Okupa',un especial de los colaboradores de 'Sálvame' conviviendo en Guadalix de la Sierra durante la Semana Santa de 2019.

A su vez, y de cara al futuro, la colaboradora ha desvelado que le encantaría visitar 'La Revuelta'."Me llamó David Broncano dos veces cuando estaba en Movistar Plus+, pero no era el momento de ir", desveló la periodista. Sin embargo, ahora sí que querría ir Lydia Lozano para, al mismo tiempo, hacer promoción de su libro y de 'Ni que fuéramos'.