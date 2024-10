La confesión de María Lapiedra que no le hará ninguna gracia a Kiko Hernández

La televisión está llena de juguetes rotos. Uno de ellos se ha sentado en el podcast de Malbert, 'Querido Hater', para sincerarse contando entresijos de la televisión. La confesión de María Lapiedra no dejará a nadie indiferente, y menos a Kiko Hernández, a quien le ha dedicado unas palabras.

La colaboradora de televisión estaba desaparecida, tras la misteriosa salida de su pareja, el periodista Gustavo González, de 'Sálvame'. Desde entonces, no se ha sabido nada de la que un día ocupara muchísimas portadas de revistas del corazón y espacios en televisión. Hasta ahora, que ha decidido romper su silencio ofreciéndole un interesante testimonio a Malbert.

El creador de contenido de Podimo le preguntaba a la exactriz porno detalles sobre cómo es trabajar con los colaboradores de 'Sálvame'. Ella, por su parte, ha recordado un episodio que sucedió en 2009, justo en los inicios del programa. 'Sálvame' no comenzó en las tardes, sino en las noches, bajo el nombre de 'Sálvame Golfo', un late night para comentar las galas de 'Supervivientes'.

En sus inicios, se pactó un montaje para lograr que la audiencia se interesara por este programa que acababa de nacer. Kiko Hernández le arrancó el vestido a María Lapiedra, dejándola totalmente desnuda ante la audiencia.No era la primera vez que hacía esto, puesto que ya lo hizo con Yola Berrocal, o incluso con El Dioni, arrancándole su peluquín.

"Eso estaba pactado, me dijeron: te pagamos tanto si tú haces ver que eres azafata y vas poniendo agua. Y entonces Kiko Hernández dirá: 'ay, hace mucho calor, ¿no? Y yo diría. ay, sí, mucho calor''", comenzaba narrando la antigua colaboradora de 'Sálvame'.

"Y entonces dicen: 'Te daremos un vestido que aquí tendrá velcro y te lo quitara'. Era el primer programa de 'Sálvame' y querían mucha audiencia. Y, al final, la tuvieron", remataba María Lapiedra.

Así pues, Malbert aprovechó para preguntarle si se había sentido utilizada durante su etapa en televisión. "En ese momento no, porque como era mi sustento, vivía de hacer stripteases. Ahora una cosa así no se haría, ni en tele ni en ningún lado, parece que la cosa ya va mejor", anunciaba la exactriz porno.

"Fuiste inteligente, porque tú tonta no eres, aunque te lo hayan querido pintar. ¿Quién es más tonto, el que se deja utilizar o la lista que viene de tontita y se lo lleva calentito?", cuestionaba Malbert. La respuesta de María Lapiedra sorprendió por completo al entrevistador.

"Eso es lo que le decía a mi repre: 'tú pide mucho, tú pide mucho, que yo me desnudo. Me llevaba por un programa de 15.000 a 20.000 euros, me hacía la tonta porque seguía el juego. Si me pongo seria ya no me van a llamar más, para seguir en televisión hay que hacerles caso y hacer show", reconocía María Lapiedra.