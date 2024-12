Laura Fa frena en seco a Terelu Campos en 'Espejo Público' arremetiendo contra ella

Laura Fa vuelve a señalar a Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos vuelve a recibir críticas, después de su cuestionado trato a la prensa, tras el nacimiento de su nieto. La colaboradora de 'Espejo Público' se ha pronunciado condenando la actitud de su antigua compañera de 'Sálvame'.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia ya son padres, algo que, mediáticamente, no les salpica solo a ellos. A Terelu Campos, como abuela del bebé, se le ha preguntado. Sin embargo, ella se ha dejado ver bastante molesta con los periodistas que aguardaban en la puerta del hospital.

"A mí de verdad, me da igual que me grabéis, no me he preocupado de maquillarme, me da lo mismo. Pero si esto le hacéis a Alejandra todos los días y más con el bebé, luego diréis que si las relaciones son buenas, regular...", soltaba la madre de Alejandra Rubio. A modo de advertencia, Terelu Campos avisaba a la prensa de que se podría torcer la relación si ellos "no colaboraban".

"Queremos ser todos amigos, pero tenemos que colaborar todos, ¿entiendes? Que a mí me da igual, os prometo que me da lo mismo. No quiero que se lo hagáis a ella", alertaba Terelu Campos, dejando caer que podría empeorar su actitud hacia los periodistas.

| Atresmedia

Ahora bien, estas declaraciones de la madre de Alejandra Rubio no han caído en saco roto. Su antigua compañera de 'Sálvame', Laura Fa, ha aprovechado su intervención en 'Espejo Público' para criticar sus palabras. A la colaboradora no le ha sentado nada bien este aviso.

"Juega con una hipocresía, está acostumbradísima a lo que son los medios. Sabe lo importante que son las imágenes y los testimonios. Quieren la parte buena del negocio, que es la pasta, lo otro les agobia", denunciaba Laura Fa condenando la actitud de Terelu Campos.

Además, la colaboradora de 'Espejo Público' no ha sido la única en pronunciarse. Sergio Pérez, periodista de Europa Press, conectaba en directo para dar su punto de vista, tras haber estado tres días en las puertas del Hospital.

"Ayer hacía un frío impresionante y es cierto que estábamos escondidos. De repente aparecemos cuatro personas corriendo detrás y se asustó. Ella primero da un bote y es a lo que se refiere", justificaba el reportero, defendiendo la postura de Terelu Campos.

Algo que no convenció al equipo de 'Espejo Público', concretamente a Gema López. "Con qué poco nos conformamos, es de agradecer y no tienen obligación. Pero si haces el gesto termínalo de hacer de forma natural", sentenciaba la periodista.