José Pablo López, presidente de RTVE, condena los ataques machistas a Lalachus

LaLaChus está viviendo su mejor y su peor momento. La cómica ha sido premiada por su gran labor como colaboradora de 'la Revuelta', presentando las Campanadas de TVE junto a David Broncano. Sin embargo, este anuncio ha desatado muchísimas críticas, que han obligado a que el nuevo presidente de RTVE, José Pablo López, denuncie públicamente los comentarios.

Sin lugar a dudas, 'La Revuelta' es el gran éxito del año. El fichaje de David Broncano por La 1 no fue aplaudido por todos y, por supuesto, no estuvo exento de polémica. Aun así, las audiencias hablan solas, evidenciando la aprobación de la llegada del presentador a TVE.

Por ello, han sido elegidos David Broncano y LaLaChus como presentadores de las Campanadas de TVE. Aun así, esta decisión ha sido criticada por muchos, resaltando el físico de la cómica, algo que ha enfurecido completamente al nuevo presidente de RTVE. José Pablo López se ha pronunciado públicamente a través de su cuenta de X.

"Las críticas que estoy leyendo contra LaLaChus nada tienen que ver con que sea gorda sino con que es mujer. ¿Alguien recuerda alguna crítica por su peso contra Alberto Chicote o contra Ibai Llanos cuando presentan las campanadas? Tanto por avanzar. Puro machismo", publicaba José Pablo López, bastante enfadado por las críticas gordófobas que ha recibido la cómica de 'La Revuelta'.

Tal y como defiende el presidente de RTVE, estos comentarios no provienen de la gordofobia, sino del machismo. El hecho de que LaLaChus no sea una persona con un cuerpo normativo no influye, lo que influye es que sea una mujer con ese tipo de cuerpo.

De hecho, en el caso de Antena 3,las miradas siempre están puestas sobre Cristina Pedroche y su vestido, ignorando la presencia de Alberto Chicote. Volviendo al caso de LaLaChus, el polémico tweet que ha publicado José Pablo López ha obtenido respuestas de todo tipo.

Si ya parecía grande la división de la sociedad en cuanto a la rivalidad entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', más lo parece ahora. Todavía no se ha pronunciado la protagonista de las críticas. No obstante, siendo cómo es la cómica, no sería de extrañar que aprovechara sus hilarantes apariciones en televisión para defenderse de las críticas.