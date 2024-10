Laura Fa frena en seco 'Espejo Público' para decir lo que muchos piensan a Pelayo Díaz

'Espejo Público' ha vivido uno de los momentos más tensos de la historia del programa. El recién estrenado colaborador, Pelayo Díaz, se ha encargado de ponerse en su sitio ante aquellos que le dejan en mal lugar. A su vez, Laura Fa no ha dudado en reprocharle sus actitudes.

El diseñador se estrenaba así como colaborador en el programa de Susanna Griso. No están siendo buenos días para Pelayo Díaz, después del gran aluvión de críticas que está recibiendo. Por una parte, por sus continuos desprecios hacia Marina Rivers en 'Masterchef Celebrity', y, por la otra parte, por el polémico comentario que hizo sobre la gestación subrogada.

"No está todo pensado para generar polémica, hay veces en las que uno, sin quererlo, se mete en el ojo del huracán. El problema es que miran milimétricamente todo lo que uno dice, sin darle importancia al contexto de mis palabras. Ahí hay titulares de catedráticos de Twitter que no merecen ni ser contestados", argumentaba el nuevo colaborador.

| Atresmedia

Además, prosiguió dejando clara una controvertida cuestión. "Yo no creo que la realidad de Twitter sea la realidad de mi vida, yo no siento que caiga mal a todo el mundo. Caigo mal a la gente que no es inteligente, porque hay que tener inteligencia para entenderme", comunicaba de manera altiva Pelayo Díaz.

Gema López aprovechó para recriminarle su polémico comentario en el que pedía dinero para poder ser padre. "Cuando dije que me faltaba dinero me refería a que, a día de hoy, y tal y como están las cosas, para tener una familia se necesita dinero", apostillaba el diseñador.

Acto seguido, Laura Fa le rebatió acusándole de manipular, algo que no gustó nada a Pelayo Díaz que se la devolvió acusándola de lo mismo. "Estabas hablando de la gestación subrogada", insistía Laura Fa, ante un diseñador que lo desmentía completamente. "¡Demuestra que estaba hablando de eso!", exclamaba Pelayo Díaz enfadado.

Laura Fa le reprochó que sabía perfectamente que Marta Riesco le estaba preguntando por la gestación subrogada. "Antes de poner palabras en mi boca, infórmate, que eres periodista. Me preguntan solo por ser padre", soltaba un indignado Pelayo Díaz.