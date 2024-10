Pelayo Díaz rompe su silencio tras su polémica con Marina Rivers en 'Masterchef'

'Masterchef Celebrity' es mucho más que un simple concurso de cocina. Ahora mismo, es un auténtico campo de batalla, en el que se encuentran Pelayo Díaz y Marina Rivers. Después del gran aluvión de críticas que recibió el estilista por su actitud ante la influencer, Pelayo ha decidido responder defendiéndose.

El diseñador no esconde que no traga a la colaboradora de 'TardeAR' y en los programas se evidencia cómo la desprecia. Sin embargo, él no cree que sea para tanto y, por tanto, ha decidido dar la cara para limpiar su imagen.

La polémica en redes se produjo tras un clip que se hizo viral de cómo el estilista de 'Cámbiame' ninguneaba el trabajo de la influencer. Dicho video corrió como la pólvora en redes, posicionándose estas con Marina Rivers. Ahora bien, Pelayo Díaz ha decidido responder a las críticas mediante una entrevista que le ha realizado Javier de Hoyos, colaborador de 'Ni que fuéramos'.

| TVE

"No nos podemos olvidar que 'Masterchef' es un programa de competición, en la que 16 concursantes se tienen que ir eliminando unos a otros. Obviamente, si vemos el fragmento único en el que estoy arriba con Hiba Abouk hablando de Marina, choca, pero está descontextualizado", declaraba el estilista, defendiéndose de las críticas.

Además, aprovechó para justificarse afirmando que la propia Marina Rivers hace humor de ese tipo de cosas. "Si ves todo el programa, se ve que es un programa en el que nos tiramos pullas, en el que Marina habla de su casa, de que come pizzas en ella, de que no sabe hacer nada porque es muy joven",confirmaba Pelayo.

El estilista desveló que ella también les hace comentarios de ese estilo al resto de concursantes, desviando que esto sea un machaque hacia la influencer. "Se mete con nuestra edad, nosotros nos metemos con ella, pero es todo en clave de humor del programa", mantenía el diseñador.

Antes de acabar su entrevista, le dedicó unas palabras a los espectadores, a quiénes les reiteraba que solamente se trata de un concurso de televisión. "No hay que tomarse todo tan a la tremenda y disfrutad un poco del show que estamos haciendo, simplemente", comunicó el que se ha convertido en el "villano" oficial de la edición.