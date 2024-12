Jarro de agua fría para Bárbara Rey: decepciona a Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

Hoy es el gran día de Bárbara Rey, esta noche la vedette pondrá fin a cientos de rumores que se han dicho sobre su vida. Sin embargo, esta reveladora entrevista no está libre de críticas. Joaquín Prat no ha dudado en mojarse mostrando su opinión acerca del esperado testimonio de la madre de Ángel Cristo JR.

A escasas semanas de terminar el año, Bárbara Rey sorprendía desvelando que se sentaría en un especial preparado por la productora de 'De Viernes'. En dicho especial la vedette hablará sin ningún tipo de pudor sobre la relación con su hijo, además de su idilio con el Rey Emérito. Unas palabras que no dejarán a nadie indiferente, incluida la Casa Real.

Telecinco ha aprovechado el especial para cebar sus programas con pequeños avances sobre la histórica entrevista. El presentador de 'Vamos a ver' se ha mostrado bastante claro, tras visionar un avance, que no le ha aportado nada nuevo. "Por lo que yo he visto en el avance no cuenta nada que no supiésemos", confesaba Joaquín Prat, bastante decepcionado.

| Mediaset

En el avance se podía ver cómo la vedette confesaba sentir miedo por su integridad, una vez que hablara sobre el polémico tema. "Espero que cuando vean esto no me quiten de en medio", insistía Bárbara Rey, bastante nerviosa por el impacto de sus declaraciones. No obstante, al presentador de 'Vamos a ver' no le ha parecido este testimonio realmente novedoso, sino más bien lo mismo de siempre.

"Si lo que va a hacer esta noche es disparar hacia otro lado para no asumir ella sus responsabilidades...", soltaba Joaquín Prat desilusionado. Su crítica ha sido frenada por su compañera de 'Vamos a ver', Isabel Rábago, que le ha asegurado que sus palabras le sorprenderán. "Va a responder a la pregunta directa del chantaje", aseveraba la periodista.

De hecho, con tal de cebar la entrevista, la colaboradora de 'Vamos a ver' se ha permitido el lujo de contar más detalles del especial. "No te pierdas la entrevista, de verdad, ni esta ni las que vienen, porque contesta a todo, contextualiza todo, no se corta ni un pelo. Va a cruzar todas las líneas rojas", avanzaba Isabel Rábago, confirmando, sin ella darse cuenta, que no será la única entrevista que protagonizará la vedette.

Unas palabras que han convencido al presentador de 'Vamos a ver' para interesarse más por su especial. "Espero que por fin cuente la verdad de su relación con el rey", declaraba Joaquín Prat, deseando ver a la vedette mojarse.