Terelu Campos rompe su silencio con una aclaración sobre su confesión más íntima

'De Viernes' celebró su primer aniversario el 29 de noviembre con una noche cargada de emociones y grandes invitados. Uno de los momentos más destacados de la velada fue el reencuentro en plató de Carlo Costanzia padre con su consuegra, Terelu Campos. Un momento que llega a pocos días de convertirse en abuelos.

Antes de este esperado momento, Beatriz Archidona y Santi Acosta aprovecharon la ocasión para abordar una de las noticias que más ha resonado en la crónica social en los últimos días. Se trata de la portada de Terelu Campos en una revista, donde sus declaraciones sobre su vida íntima han causado revuelo.

En 'De Viernes', la colaboradora explicó las circunstancias detrás del titular que acaparó titulares: "Llevo nueve años sin acostarme con nadie". "Es verdad que alguna vez lo has comentado", señaló Beatriz Archidona antes de presentar un vídeo sobre la polémica.

| Mediaset

Al concluir la pieza, Terelu Campos abordó el tema con total franqueza, aclarando que no se encuentra cerrada al amor: "Cerrada al amor no, cerrada a las relaciones de pareja. Creo que no es tan importante tener una pareja al lado". En este sentido, añadió: "Es estupendo si se tiene y uno es feliz, le compensa y está a gusto. Pongo en la balanza lo que suma y lo que resta y, de momento, a mí, me resta muchísimo".

Respecto al impacto mediático de sus palabras, Terelu Campos no dudó en contestar con mucho humor: "Estas cosas ya las he dicho a lo largo de los años. El problema debe ser que hay personas que no escuchan".

La colaboradora también detalló cómo se llegó al controvertido titular: "No he contestado a esa pregunta como tal. Se me ha preguntado si he tenido alguna relación y he dicho que durante 9 años no he tenido ninguna. Luego me preguntaron si había tenido 'roces, toqueteos y tal' y le dije[al periodista]: 'Mira, si me preguntas si he tenido alguna relación de intimidad en 9 años', no la ha tenido. Ya está".

De este modo, Terelu Campos quiso dejar claro que el titular se construyó a partir de sus respuestas: "Se ha unido eso en un titular. Me parece fenomenal, no lo critico, estoy agradecida. Si dentro de tres años lo cuento, pues se volverá a liar porque a todo el mundo se le olvidará".