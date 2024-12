Las palabras de Terelu Campos en 'De Viernes' tras el nacimiento de su primer nieto

Terelu Campos ha celebrado con entusiasmo el nacimiento de su primer nieto, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La llegada del pequeño, que se adelantó unas semanas, se vivió con tranquilidad, ya que el parto estaba programado. La pareja ingresó en un hospital en la mañana del jueves, y poco después se confirmó que el bebé había nacido, siguiendo la tradición familiar al recibir el nombre de Carlo.

Aunque Terelu Campos no acudió al plató de 'De Viernes', conectó por videollamada para compartir cómo han sido estas primeras horas como abuela. "Primero muchas gracias a todos, gracias por todos los mensajes de felicitaciones. Están todos muy bien, Alejandra, el bebé y Carlo", comentó Terelu Campos sonriente en 'De Viernes'.

La colaboradora destacó su papel como abuela: "Les doy su espacio, más de lo que os imagináis, pero estoy para ayudar. No estoy para ser una carga, pero quiero ayudar y liberar. He estado en el momento que tenía que estar y sigo estando. Encantada de la vida".

| Telecinco

Asimismo, celebró en 'De Viernes' la elección del nombre del recién nacido: "Es algo que sabía desde el primer momento. Yo creo que hay una tradición familiar y la respeto, soy de tradiciones y me ha parecido muy bien. Si en mi familia hubiera habido una tradición, mi hija la hubiera respetado".

Respecto a su hija, Alejandra Rubio, Terelu Campos mostró su admiración y apoyo incondicional: "Está agotada, aunque esta tarde se ha recuperado bastante. Del parto, me vais a perdonar, pero creo que le pertenece solo a ella contarlo y estaría feo que le robara ese momento". Confirmó, además, que la pareja presentará al bebé en la puerta del hospital, aunque dejó claro que no habrá fotografías del pequeño.

Terelu Campos también compartió su emoción al vivir este momento tan especial: "Me siento muy orgullosa de mi hija y de Carlo. Han formado un tándem de ayuda y compañerismo que ha sido fundamental". Reconoció que su primera preocupación fue su hija: "Cuando entré a verlos me dirigí a mi hija para que me dijera que estará bien. Después ya cogí a Carlo bebé y di la enhorabuena a Carlo".

Finalmente, explicó cómo ha coordinado sus visitas al hospital para respetar el descanso de la pareja: "Yo iba a ir antes hoy, pero necesitaban descansar. Lo mejor para ellos es que yo llegara más tarde para que ellos en el intervalo entre unos abuelos y otros descansaran".