Kike Quintana señala a Ana Rosa en 'TardeAR' con algo que ella no esperaba de él

Trabajar con familiares no siempre sale como uno piensa. La presentadora de 'TardeAR' fichó a su sobrino, Kike Quintana, intentando que los espectadores vieran su lado más familiar. Sin embargo, que tengan tanta confianza no le saldría tan rentable a Ana Rosa, después de las controvertidas palabras que pronunció su sobrino sobre ella.

La fila Zero de Kike Quintana se convirtió en uno de los emblemas de 'TardeAR'. Las conversaciones entre tía y sobrino aportaban algo nuevo al programa, diferenciándolo de la competencia. Aun así, este tipo de tácticas pueden volverse en contra.

Kike Quintana reaparecía en 'TardeAR', tras haberse ido hace unas semanas de viaje por su luna de miel. "El primer día que vengo después del viaje de novios y viene a recibirme Rappel, estoy muy contento", comenzaba el colaborador bromeando con un señor del público que guardaba parecido. "Luego nos adivinas el futuro a ver qué tal nos va a ir la audiencia", añadía el sobrino de Ana Rosa Quintana.

La presentadora de 'TardeAR' abordó el tema de los premios IRIS, tras haber recibido dos nominaciones. Por un lado, ella está nominada al Premio IRIS como mejor presentadora de programas de actualidad. Mientras que, por otro lado, 'TardeAR' está también nominado al Premio IRIS como mejor programa de actualidad o magazine.

| Mediaset

"¿Hemos nominado a Ana Rosa y yo, que soy un talento emergente, no me nomináis a nada?", exigía indignado Kike Quintana. Una petición que hizo reír a la presentadora. "Yo tengo que estar ahí contigo de la mano, y si te dan algún premio, que no lo creo, acompañarte, que a ti las rodillas ya te van regulín", proseguía bromeando.

"Te puedo pegar una patada voladora que te vas p'allá", le contestó la presentadora de 'TardeAR'. Además, aprovechó para felicitar a los premiados de Mediaset en los Premios Talento 2024. Unos premios que recogieron Alberto y Laura Caballero como creadores de 'La que se avecina', Arantxa Écija como directora de ficción y Alberto Carullo como nuevo director general de contenidos.

El sobrino de Ana Rosa le asestó un duro golpe, al tirarle en cara que ella no había sido premiada. "Tú no estabas nominada a los Premios Talento, pregúntate el por qué", insistía Kike Quintana, con tal de conseguir que su tía perdiera los papeles. "Porque no es para presentadores", le respondió ofendida la presentadora.

A su vez, Kike Quintana volvió a pedir una nominación por su colaboración en 'TardeAR', consiguiendo que su tía reaccionara. "Al de talento no", le dedicó Ana Rosa, poniendo fin a la discusión.