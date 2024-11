La gran confesión de Jorge Javier Vázquez sobre lo que ha marcado por completo su vida

Jorge Javier Vázquez rompió su silencio. El presentador catalán, harto de callarse muchos aspectos de su intimidad, se atrevió a hablar. Aprovechó su blog semanal en la revista Lecturas para visibilizar una trágica situación por la que tuvo que pasar, haciendo partícipes a sus seguidores.

La visita de Mario Casas a David Broncano en 'La Revuelta' hizo reflexionar al presentador de 'Gran Hermano'. El actor confesó que había dejado de tomar alcohol. Esta confesión ha sido bastante comentada por Jorge Javier Vázquez.

"No concebía una vida sin alcohol. Me proponía beber menos, sí, pero no lo conseguía. Y conforme van pasando los años la culpa es más poderosa y destructiva, lo que debería ser un placer se convertía en una tortura", confesaba firme en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez reconocía abiertamente su adicción al alcohol, contando, también, cómo era su vida sin esta poderosa adicción. "Cuando mi psicóloga me dijo que tenía que dejar de lado el alcohol me resistí muchísimo. Pese a que intenté negociar, no dio su brazo a torcer", narraba el presentador, exponiendo cómo le aconsejó ser abstemio total.

| Mediaset

Esta poderosa adicción le generaba muchos quebraderos de cabeza."¿Me habrán grabado? ¿Me habrán hecho fotografías? ¿Me chantajearán?", se preguntaba Jorge Javier Vázquez. Era consciente de que, en más de una ocasión, había sido grabado mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Una vez inicia el proceso, su vida cambia radicalmente. "Poco a poco empiezas a darte cuenta de que no hace falta beber para sentirte bien. O para vivir momentos de euforia, e incluso de felicidad", admitía el catalán.

De hecho, asume este cambio como una de las mejores decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. "Tienes la grandísima ventaja de que al día siguiente no tienes facturas que pagar en forma de resacas cada vez más insoportables. Mi vida es mucho mejor desde que no bebo, más rica y con mayores matices", destacaba el presentador.

Sin embargo, tomar esta decisión no fue nada fácil para Jorge Javier Vázquez."No quiero volver a ese tiempo en el que bebía para olvidar quién era. La de horas que he estado en sitios que no me gustaban con gente con la que no me encontraba cómodo solo porque cubría el hastío bebiendo", confesaba.