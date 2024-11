Anabel Pantoja cuenta la verdad sobre su supuesto distanciamiento con Isabel Pantoja

La familia Pantoja continúa creciendo. Tras haber anunciado Isa Pantoja su segundo embarazo en la revista Lecturas la semana pasada, ahora le ha llegado el turno a Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja ha concedido una entrevista en la que se ha mojado desvelando qué relación mantiene con su tía.

La relación entre tía y sobrina comenzó a debilitarse tras la entrada de David Rodríguez a la familia Pantoja. La tonadillera no habría visto con buenos ojos al fisioterapeuta. Aun así, Anabel Pantoja ha decidido poner fin a los rumores confesándose.

Una semana después de la gran exclusiva de Isa Pantoja, la revista Lecturas repite portada pero con otro integrante de la familia Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja ha aprovechado para contar cómo está viviendo el embarazo, del que estaría a punto de dar a luz.

"Se me está haciendo muy largo, sé que me va a cambiar todo cuando la tenga aquí. Tengo que decir la verdad, para mí el embarazo no ha sido precioso", narraba Anabel Pantoja, visibilizando su situación. La sobrina de Isabel Pantoja se estaría enfrentando a su primer embarazo, en un contexto de crisis familiar.

| Instagram, @anabelpantoja00

Además, no se cortó a la hora de hablar de su relación con la tonadillera. Anabel Pantoja contó que "ha sido todo muy normal" y que "todo genial", respecto al trato con su tía. La reacción de Isabel Pantoja cuando se enteró del embarazo de su sobrina sigue en la mente de muchos.

"Para el nacimiento están todos esperando con muchísima ilusión y muchísima felicidad, igual que mi tía, toda mi familia. Estoy en un momento único que quiero vivir. Deseo que a la gente que quiero le vaya bien y que no me afecten cosas que sean negativas o que hagan daño", confesaba.

Sin embargo, comunicó toda una declaración de intenciones, al negarse a ser más "portavoz y defensora" de la familia. "Voy a querer el bien de todos, siempre me van a tener si me necesitan. Estoy un poco más lejos, pero siempre he respondido", insistía Anabel Pantoja.

Así pues, la sobrina de Isabel Pantoja se decidía a apartarse del conflicto familiar para centrarse en ella y en su hija. "Si mi prima, mi tío o mi primo me llaman: aquí estoy, no voy a unir, desunir ni enlazar. ¡No soy quién! No me quiero ver más en medio, ahora está mi hija", zanjó de una vez por todas Anabel Pantoja.