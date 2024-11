Sonsoles Ónega frena enfadada a la dirección por lo que ocurre en pleno directo

La última emisión de 'Y ahora Sonsoles' ha estado cargada de tensiones durante la entrevista con Diego Ramos, torero y cantante conocido por su gran parecido físico con Julio Iglesias. Desde el inicio, la conversación marcó un tono particular cuando Sonsoles Ónega lo recibió con un comentario que no fue del agrado del invitado. "Sí que suenas a Julio Iglesias", dijo la presentadora.

Diego Ramos respondió visiblemente incómodo: "Suena a Diego, yo soy Diego, no soy la reencarnación de Julio Iglesias, soy yo mismo. ¿Se puede ser uno mismo?". Ante esto, Sonsoles Ónega aclaró: "Lo de la reencarnación lo has dicho tú, yo no me invento nada eh", refiriéndose a una reciente entrevista del artista, que replicó: "Muchas veces las cosas son sacadas de contexto".

Tras ese momento de tensión, 'Y ahora Sonsoles' retomó su curso, pero la calma fue breve. Sonsoles Ónega abordó una anécdota relacionada con una visita de Ramos a la casa del reconocido torero Roca Rey. "Diego, vas a casas de famosos, te llaman para cantar y rendir tributos, y en casa de Roca Rey te pasó una cosa muy bonita", dijo la presentadora.

| Atresmedia

"Cosas que ni siquiera llegas a soñar, pero que a veces ocurren, son cosas especiales y las disfrutas y haces que la gente disfrute", respondió, evitando revelar detalles. La presentadora insistió: "¿Pero cómo te llama a ti Roca Rey?", a lo que Ramos respondió evasivo: "Él me ha dicho que lo llame Andresito".

Al insistir nuevamente, Sonsoles Ónega recibió respuestas que desviaban la atención hasta que el director del programa intervino. "Perdona, yo no preguntaría por nada que no ha publicado él mismo. Le llama 'maestro'", se defendió Sonsoles Ónega mirando hacia la dirección: "Hombre, por favor, es que me haces sentir mal", añadió, visiblemente afectada, tras la llamada de atención en pleno directo.

Finalmente, la anécdota quedó aclarada por el propio Diego Ramos: "Sí, qué humilde que la primera figura del toreo actual se rebaje a llamarme a mí 'maestro' cuando tomé la alternativa antes que él. Pero evidentemente no le llego a Roca Rey ni a la suela del zapato como torero". Sonsoles Ónega cerró el momento destacando: "Es bonito que te llame maestro", a lo que Diego Ramos concluyó: "Es humilde y dice mucho de él".