La inesperada reacción de Isabel Pantoja al embarazo de su hija Isa que nadie esperaba

La reacción de Isabel Pantoja no podía esperar. La tonadillera, que ya se habría enterado de la gran noticia, tiene claro cuáles serán sus movimientos durante este proceso. Isa Pantoja, por su parte, confesó en 'Vamos a ver' que no tenía esperanza en que su madre la llamase.

Tras dar la noticia del embarazo, 'TardeAR' ha vuelto a soltar otra gran exclusiva, que compete a madre e hija. El programa de Ana Rosa Quintana se ha enterado cómo la tonadillera se habría tomado esta información. Algo que sorprendería a Isa Pantoja, teniendo en cuenta que, desde hace años, no tienen ninguna relación.

"Ayer, a última hora del día, Isabel Pantoja estaba en Madrid, acompañada de tres personas más. Cuatro en total, entre ellas estaba Agustín Pantoja. Es él quien se entera de esta noticia, muy buena para todos, pero para ellos no sé", adelantaba Leticia Requejo en exclusiva para 'TardeAR'.

La periodista desveló que Isabel Pantoja se habría enterado por su hermano Agustín Pantoja. Según Leticia Requejo, "él se lo comunica como una noticia más una normal". Sin embargo, no era algo que pasaría desapercibido para los dos hermanos.

| Instagram, @isapantojam, @asraf_beno

"Me confirman que Isabel no tuvo ni un ápice de reacción, de alegría ni de felicidad. Me hablan que hay un momento tenso en el ambiente. El primero en reaccionar fue Agustín, que critica el modus operandi de cómo ha comunicado esta noticia vía exclusiva", revelaba la periodista.

Agustín Pantoja criticaba que esta noticia se hubiera dado, a través de una exclusiva vendida por Isa Pantoja. Pero, lo que más sorprendía en 'TardeAR', es que fue de la misma forma que lo realizó Anabel Pantoja. En cambio, que ella lo hiciera no fue visto con malos ojos.

Además, Leticia Requejo contó que, según le confirman, Isabel Pantoja, al enterarse, deseó "que las cosas vayan bien", aunque sigan sin tener ninguna relación. Marisa Martín Blázquez también contaba con informaciones de primera mano, calificando la actitud de la tonadillera de "contradictoria".

"Le remueve un poco que su hija sea de nuevo madre pero parece que lo que más le molesta es que sea con Asraf, al que no puede ni ver. También me cuentan el momento de tensión en el que no saben qué hacer por lo que iba a decir Isabel. Me comentan que esta mañana ha estado a punto de escribirle un WhatsApp, no sé si finalmente lo ha hecho", exponía Marisa Martín Blázquez.