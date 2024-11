Kiko Hernández frena en seco al director de 'Ni que fuéramos' por algo que no esperaba

'Ni que fuéramos' continúa siendo imprevisible. El programa de María Patiño sigue sorprendiendo a sus espectadores, además de a sus propios colaboradores. Kiko Hernández se ha hartado de las sorpresas del director, encarándose con él.

El pasado martes 19 de noviembre, 'Ni que fuéramos' contó con varias visitas. Por un lado, el periodista de El español, Raúl Rodríguez, para repasar la visita de los reyes a Chiva. Mientras que, por el otro lado, la de dos periodistas de Fórmula TV que se presentaron para entrevistar a Belén Esteban y María Patiño.

Ante la incapacidad de María Patiño de atender a los periodistas y presentar 'Ni que fuéramos' a la vez,decidió delegar en un compañero. El elegido fue Kiko Hernández, quien se encargó de conducir una tertulia sobre el embarazo de Isa Pantoja. El colaborador no parecía muy dispuesto a querer llevar la batuta del programa.

Así pues, en mitad del debate, Kiko Hernández paralizó 'Ni que fuéramos' para estallar contra el director del programa. "Perdóname David, yo así no voy a continuar", soltó el colaborador bastante alterado. David Valldeperas prosiguió como si nada con el programa, consiguiendo que el colaborador se enfadara todavía más.

"Lo que no puede ser es que me lleve el sueldo de colaborador, me vea aquí presentando y María esté ahí reponchonchada. ¿Esta entrevista se va a estirar mucho? ¿El dinero de María me lo vas a dar a mí?", insistía Kiko Hernández.

El colaborador de 'Ni que fuéramos', con tal de terminar cuanto antes con su función de presentador, se dirigió a donde estaba María Patiño. La presentadora, por su parte, tras ver su malestar, le preguntó si quería una parte proporcional.Algo que provocó que saltara también Kiko Matamoros.

"Me parece genial lo que estáis haciendo. Somos unos señores que estamos haciendo un programa en directo y no podemos trabajar. O bajáis el volumen...", criticaba el colaborador, aludiendo al tono de voz de Belén Esteban y María Patiño durante su entrevista.

La reacción de Belén Esteban no tardó en aparecer. "Lo que te importa a ti es que no estás sentado aquí, como imagen de 'Ni que fuéramos'. Lo que tendrías que hacer es comentar el pollo a la Pantoja", le reprochó la colaboradora a Kiko Matamoros, dando por zanjada la discusión.