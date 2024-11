Ana Rosa se enfrenta a la dirección de 'TardeAR' por lo que hacen con Isa Pantoja

Durante la última emisión de 'TardeAR', Ana Rosa Quintana despedía a la escritora Carmen Amoraga, que compartió su experiencia intercambiando cartas con una niña afectada por la DANA. Tras este emotivo momento, la presentadora conectó con el director de contenidos, Juan Serrano, para adelantar una gran exclusiva.

"Oye, vamos en directo hasta nuestro control de realización con el hombre que nunca vende humo, nuestro director de contenidos, Juan Serrano. Nos va a adelantar una gran exclusiva de otra índole", anunciaba Ana Rosa Quintana, generando expectación entre los espectadores.

Juan Serrano, que desde hace meses interviene en 'TardeAR' desde el control de realización, afirmó con seguridad: "Hoy además menos humo que nunca". Este comentario hacía alusión a su estilo habitual de aumentar la intriga entre los seguidores del programa: "Nos ha llegado un notición, pero notición, notición, notición que afecta a una saga del corazón muy importante de este país". "¿Me lo vas a decir porque me lo lleváis ocultando todo el día?", exclamaba Ana Rosa Quintana, que no ocultaba su impaciencia.

| Mediaset

Ana Rosa Quintana, con una mezcla de humor y seriedad, cuestionó a su director: "Dame algo porque no lo sé ni yo, que me lo lleváis ocultando todo el día". Juan Serrano respondió: "Es que no quiero dar muchos datos porque es una noticia que de momento la sabemos solo dos personas en este país", acentuando el misterio.

El director de 'TardeAR' dejó entrever que la noticia tenía que ver con una "gran saga" de la crónica social y que se trataba de una "buena noticia". "Ya sabes que las grandes sagas de este país están enfrentadas. Puede ser algo de Bárbara Rey y Ángel Cristo JR, puede ser algo de Isabel Pantoja y su clan, puede ser algo de los Jurado y Rosa Benito. Es una noticia que es buena, pero cuando la demos parte de esa familia no sé si se va a alegrar, pero será agridulce", aseguró Juan Serrano, incrementando la curiosidad.

Finalmente, tras unos minutos de anticipación, 'TardeAR' reveló la noticia que marcó el momento: Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, estaba embarazada.