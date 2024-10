Juan del Val sentencia la entrevista de Isa Pantoja y dice lo que muchos piensan

La gran confesión de Isa Pantoja en 'De Viernes' no ha dejado a nadie indiferente. Ni siquiera a la presentadora y colaboradores de 'La Roca'. Juan del Val ha querido dejar clara su opinión confesando algo que mucha gente piensa, pero que nadie se atreve a reconocer.

La hija de Isabel Pantoja narró el pasado viernes cómo ha sido ninguneada por su familia, contando que ni siquiera fueron a verla al hospital. Unas declaraciones que no sorprenden pero que sí provocan que el espectador empatice cada vez más con Isa Pantoja. Sin duda, fue su entrevista más sincera y difícil.

Ahora bien, en 'La Roca' no ha pasado desapercibido este tema. Y menos después de que Kiko Rivera desvelara que la entrevista de su hermana la veía de un gran "victimismo crónico". Unas palabras que no sentaron nada bien a los colaboradores del programa de Nuria Roca.

| Atresmedia

"Isa Pi ha pasado por varias etapas, ha vivido la época del dolor, la de la incomprensión. Ahora, diría que está pasando por el ciclo de rabia y enfado hacia su madre. Se ha despachado", comentaba Marta Critikian.

"Bueno, enfado educado, que ha sido muy respetuosa. Cualquiera que hubiera sufrido lo de esa niña, estaría echando fuego por la boca", soltaba Nuria Roca indignada. Mientras tanto, Pilar Vidal aprovechaba para recalcar el por qué se la trata así a la hija de Isabel Pantoja. "Su caso es muy especial, ella ha dicho que ha sido abandonada dos veces, se ha sentido huérfana dos veces. ¿Qué ha hecho en la vida para no tener ese cariño?", insistía la colaboradora.

Sin embargo, lo que provocó la indignación de Juan del Val fue cuando su hermano la llevó al ginecólogo para ver si seguía siendo virgen. "Viene el médico, me tumba en la camilla, no sabía qué hacer. Dice 'efectivamente, ya no es virgen'", confesaba Isa Pantoja.

"Me parece que es un maltrato. Es gravísimo, me parece de denuncia, era una menor", aseguraba un enfadado Juan del Val. El colaborador se mojaba confesando que le parecía una acusación bastante grave que atentaba sobre la que todavía era una menor.