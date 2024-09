La íntima confesión de Juan del Val en pleno directo que Nuria Roca no esperaba

Pese a los rumores de separación que surgieron este mismo verano,Nuria Roca y Juan del Val siguen demostrando su buena sintonía, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos comparten espacio en programas como 'El Hormiguero' y 'La Roca', donde este domingo protagonizaron un divertido intercambio en pleno directo.

Durante la emisión de 'La Roca', Juan del Val no dudó en hacer una inesperada confesión relacionada con la vida conyugal de la pareja, lo que derivó en un pequeño reproche en vivo. Al introducir uno de los vídeos virales de la semana, el escritor aprovechó la oportunidad para lanzar una pregunta a Nuria Roca que no dejó indiferente a nadie.

"Yo siempre aprovecho las cosas de lo conyugal, las matrimoniadas. ¿Cuántas veces en 26 años que llevamos juntos has sacado la basura?", le preguntó Juan del Val a su esposa ante la mirada curiosa de los compañeros de 'La Roca'.

| Atresmedia

Nuria Roca, entre risas y con cierto desconcierto, intentó justificarse de la pregunta: "Bueno a ver, porque cada uno se encarga de una cosa, yo no saco la basura porque…". Sin embargo, antes de que pudiera terminar, su marido interrumpió de forma contundente: "Os lo digo yo, cero".

El intercambio no quedó ahí, ya que Nuria Roca decidió responderle con otro reproche doméstico: "Pero tú no pones el lavavajillas". A lo que uno de los colaboradores de 'La Roca' se unió al debate preguntando: "¿Nuria Roca nunca saca la basura?". Sin dudarlo, la presentadora respondió: "No, pero cierro la bolsa", una respuesta que provocó las carcajadas en el plató. Juan del Val remató la conversación diciendo: "Luego siempre habla en plural y dice tenemos que sacar la basura".

El divertido momento concluyó cuando el escritor dio paso a un vídeo en el que se mostraba a un hombre intentando llevarse el cubo de basura de una forma poco convencional. Utilizaba el remolque de su coche, pero con un resultado desastroso: la basura terminaba esparcida por todo el jardín.

Cabe destacar que 'La Roca' regresó de vacaciones con un 4,2% de share y 358.000 espectadores en la tarde del domingo en laSexta. El programa comenzó en un 2,4% de cuota y terminó en un 6,4%.