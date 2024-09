Nuria Roca se moja y señala lo que ha provocado la llegada de Broncano y 'La Revuelta'

Dos semanas después del estreno de 'La Revuelta' de David Broncano, el debate sobre el duelo de audiencias con 'El Hormiguero' de Pablo Motos sigue generando muchos titulares. La última en mojarse sobre esta disputa ha sido Nuria Roca, que ha ofrecido su opinión. La colaboradora de 'El Hormiguero' no ha podido evitar hablar del enfrentamiento entre ambos programas en una entrevista.

"Lo único que no me gusta de lo que estamos viendo es lo de los bandos porque, en el fondo, a lo que se perjudica es a la televisión", señaló en referencia a la polarización que ha surgido. No obstante, cabe destacar que 'El Hormiguero' señaló que el fichaje de Broncano por TVE era una estrategia impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez para acabar con Pablo Motos.

Nuria Roca subrayó que, lejos de centrarse en esta división, el crecimiento de la audiencia es lo más importante. "Quitando y poniendo a un lado los bandos, todo lo que sea que haga que la gente vea más la televisión, a mí siempre me parece absolutamente fantástico", añadió la colaboradora.

| Antena 3

Para ella, la televisión está, y si este enfrentamiento consigue atraer a más espectadores, especialmente a nuevas generaciones, es positivo para el medio. "Lo que se ha visto en estas semanas es que hay más gente delante de la televisión, y eso me parece que es fantástico porque todo ha subido", añadió, destacando el impacto positivo en las audiencias.

Respecto a la competencia entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', Nuria Roca admitió que la lucha por el liderazgo en esta temporada es particularmente reñida. "Es que la lucha por la audiencia en esta temporada está un poco complicada y está todo muy repartido", observó, reconociendo que los nuevos programas están atrayendo a un público diferente, lo que hace el panorama aún más difícil.

En cuanto a la reciente cancelación del 'Babylon Show' de Carlos Latre, Nuria Roca se mostró comprensiva, recordando sus propias experiencias con programas cancelados rápidamente. "También existen víctimas colaterales, por supuesto, pero esta es la tele, que te voy a contar yo de programas que se ponen en marcha y se quitan a las dos semanas", concluyó Nuria Roca.