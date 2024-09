Carlos Latre reaparece tras el final de 'Babylon Show': 'Empezar la semana con...'

Carlos Latre ha reaparecido tras la cancelación de 'Babylon Show', programa del access prime time de Telecinco que presentó durante solo tres semanas. A pesar de un inicio prometedor en audiencias, el espacio no logró mantenerse al competir con formatos consolidados como 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Esto llevó a Telecinco a poner fin a 'Babylon Show' y dejar a Carlos Latre sin proyecto.

Lejos de quedarse estancado tras este revés profesional, el humorista ha retomado su rutina diaria, enfocándose en su pasión por el deporte. A través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores cómo afronta el comienzo de cada semana: "Empezar la semana con una buena sesión de gym es el chute de energía que todos necesitamos". Carlos Latre ha dejado claro que el ejercicio se ha convertido en una parte esencial de su vida, ayudándole no solo a mantenerse activo, sino también a superar momentos difíciles.

El pasado miércoles, durante el último programa de 'Babylon Show', el cómico se despidió de la audiencia visiblemente emocionado. Además, mantuvo una actitud optimista: "Esto es un punto y seguido. La vida es siempre un punto y seguido", fueron sus palabras hacia su equipo y seguidores, reflejando su filosofía de vida.

Carlos Latre es un gran defensor del deporte, una disciplina que le ayudó a transformar su vida cuando decidió bajar de peso tras verse en un vídeo donde no se reconocía. "La primera fase fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83...", relató en una ocasión sobre su proceso de pérdida de peso, que fue progresivo y basado en la constancia.

En cuanto a su estilo de vida, Carlos Latre también ha compartido su enfoque sobre el equilibrio: "Tiene que haber momentos para todo. Momentos de decir ‘hoy como frankfurt’ porque me apasiona, pero mañana no. Mañana me comeré una ensalada y deporte todos los días. Creo que ningún ‘todo’ es bueno, y ese es el gran mensaje. Uno tiene que hacer el esfuerzo para bajar de peso primero, tiene que estar a rajatabla. Sin embargo, después cuando se consigue, se trata de equilibrio. Se trata de no privarte de nada y a la vez privarte de muchas cosas".