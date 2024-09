La nueva sección de 'La Roca' que no ha gustado nada a su presentadora

'La Roca' ha regresado este domingo a laSexta para estrenar su cuarta temporada, con novedades en el plató y nuevas secciones. Una de ellas es la llamada 'Gastrotendencias', dedicada a las tendencias gastronómicas que circulan por las redes sociales. Sin embargo, esta incorporación al programa no generó gran entusiasmo en la presentadora.

Durante la emisión, Cristina Plaza, encargada de conducir la nueva sección, estaba explicando su propósito cuando Juan del Val no dudó en provocar a la presentadora con una pregunta que desveló sus verdaderos sentimientos. "¿Por qué no contamos realmente la ilusión que le hacía a Nuria Roca esta sección?", lanzó el marido de la presentadora. Ella, sin tapujos, no dudo en responder: "Yo soy como Cristina, me encantan las redes sociales y la comida y la cocina en las redes sociales, pero en los programas de televisión yo no soy muy fan".

La conversación no terminó ahí, ya que Nacho García aprovechó la ocasión para cuestionar más a fondo la postura de Nuria Roca. "¿Estás diciendo, Nuria, que estás en contra de que en televisión te pongan una mesa llena de croissants y una bandejita con comida y unas plantitas de plástico al lado para que se vea más bonito?", preguntó. Ante esto, la presentadora no titubeó: "¡Efectivamente! Voy a ser el Grinch de esta sección y lo sabéis", dejando claro que las secciones de cocina no forman parte de sus favoritas, a pesar de ser un contenido clásico en los magacines.

| Atresmedia

No obstante, a medida que avanzaba la sección, la actitud de Nuria Roca comenzó a suavizarse. Tras probar un delicioso croissant y ver cómo Juan del Val destrozaba otro con un rodillo, la presentadora cambió de opinión: "Me está empezando a gustar la sección. A Juan no tanto", bromeó, demostrando que, aunque la cocina no sea su pasión televisiva, la sección logró captar su atención.

Cabe destacar que 'La Roca' ha regresado de vacaciones con un 4,2% de share y 358.000 espectadores en la tarde del domingo en laSexta. El programa ha comenzado en un 2,4% de cuota y termina en un 6,4%.