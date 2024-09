Emma García tiene que defender a 'Fiesta' por las acusaciones de inventar un reportaje

Este fin de semana, 'Fiesta' se ha visto en el centro de la polémica tras la emisión de un reportaje que no ha sentado bien a parte de la audiencia. El equipo del programa se trasladó al polígono industrial de Málaga donde está planeado poner una calle que lleve el nombre de María Teresa Campos. Sin embargo, el estado en el que estaba la zona no le causó buena impresión a Emma García.

La periodista lo calificó como una zona "desangelada, aislada y alejada del centro de la ciudad". Sin embargo, según Kike Calleja, ni Carmen Borrego ni Terelu Campos protestaron tras visitar el lugar durante el puente de mayo. No obstante, este reportaje que vendieron como exclusivo sí que generó muchas críticas entre los espectadores.

"La que se ha liado", comentó Emma García al comienzo de 'Fiesta', refiriéndose a la controversia generada. Algunos espectadores señalaron que la información del reportaje ya había sido publicada por otros medios, como 'Ni que fuéramos', que dio la exclusiva. Además, cuestionaron la autenticidad del contenido, sugiriendo que el polígono en cuestión aún no está finalizado, lo que podría haber influido en su estado actual.

| Mediaset

Sonia Fernández, la periodista responsable del reportaje, salió en defensa de su trabajo. "Nosotros, el trabajo que hemos hecho y que, concretamente, he hecho yo, es el que siempre se hace en este programa cuando se produce una noticia que genera cierta polémica", explicó.

Además, insistió en que lo que mostraron fue exactamente lo que encontraron al llegar al lugar. A pesar de intentar contactar con el ayuntamiento, no recibieron colaboración: "Intentamos llamar al ayuntamiento, fueron esquivos. En palabras textuales, me dijeron que 'no me podían ayudar'".

Sonia Fernández también quiso dejar claro que no había falsedad en lo emitido. "No nos hemos inventado nada", aseguró. Subrayó, además, que simplemente describieron lo que observaron: "Nosotros hemos ido al lugar. Teníamos clara cuál era la calle y hemos contado qué es lo que hay, y lo que hay es una calle con dos descampados a cada lado", añadía.

Además, la periodista hizo una observación sobre el futuro de la zona, indicando que está previsto que con el tiempo el lugar se transforme en una zona de gran afluencia, por lo que el reportaje actual podría no reflejar cómo será en el futuro.