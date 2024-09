'Got Talent' paraliza una audición por el ataque de ansiedad de una concursante

Subirse al escenario como el de 'Got Talent' no es tarea fácil, especialmente cuando se arrastran problemas de salud mental, como le ocurrió a una de las concursantes. Carla Ritcher, una joven de 18 años, llegó al talent show con un evidente nerviosismo que desencadenó un ataque de ansiedad antes de su actuación.

Carla, visiblemente afectada, necesitó la intervención de una psicóloga que intentó ayudarla a calmarse con ejercicios de relajación. Sin embargo, sus nervios persistieron, lo que obligó a retrasar su actuación: "Era la primera vez que se sube a un escenario. Le ha dado un ataque de ansiedad", explicaban a los jueces de 'Got Talent'.

Risto Mejide y el resto del jurado se mostraron comprensivos. "¿Le ha dado pánico escénico? Pobrecita, ha venido hasta aquí...", comentaron.

Acompañada por Santi Millán hasta el escenario, Carla confesó sus miedos e inseguridades: "A finales del año pasado me diagnosticaron con depresión y ansiedad social. Estuve unos meses sin salir de casa, pensé que no sería capaz de venir. Hay cosas que me preocupan, como olvidarme la letra o desafinar, pero voy a dar lo mejor de mí".

| Mediaset

Para ella, participar en el programa representaba "un paso enorme". Con el apoyo de su familia, como sus padres, hermana, su mejor amiga y su abuela María, Carla inició su actuación. Aunque las lágrimas la interrumpieron brevemente al principio, la joven logró recomponerse y sorprendió al jurado con su interpretación.

"Menuda clase, menuda elegancia", elogió Risto Mejide, asegurándole que su debut en televisión no sería el último. Paula Echevarría también la halagó, afirmando: "Nos compraríamos tu disco e iríamos a tus conciertos". Por su parte, Florentino Fernández expresó su admiración diciendo: "Enhorabuena, me ha volado la cabeza".

Al momento de votar, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Florentino Fernández le dieron un sí inmediato. Sin embargo, Risto Mejide inicialmente se mostró más estricto: "Estás sobre cualificada para estar aquí, así que es un no", comentó. Pero, en un giro final, le otorgó su sí, y Carla consiguió un pleno de cuatro síes en 'Got Talent'.