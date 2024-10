Juan del Val se disculpa ante la cuñada de Tamara Falcó tras sus palabras en directo

'El Hormiguero' no sería el mismo sin sus tradicionales tertulias, que suelen ser bastante polémicas. El último rifirrafe se produjo entre Tamara Falcó y Juan del Val, después de que este ofendiera a la cuñada de la marquesa de Griñón.

El programa de Pablo Motos invitó el pasado jueves 17 a Adriana Torrebejano y Eva Ugarte a promocionar la serie '¿A qué estás esperando?'. Una de las últimas bazas de atresplayer, que estará disponible en la plataforma a partir de este domingo. Tras la entrevista, las hormigas se centraron en la rutinaria tertulia sobre temas de actualidad.

Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo acompañaban al presentador, comenzando a hablar de los premios TELVA. Unos premios en los que, según Nuria Roca, se hablaba bastante del programa. La mujer de Juan del Val sostenía que premiadas como Judit Mascó, Nieves Álvarez o Laura Ponte mencionaban con frecuencia el programa de las hormigas.

Acto seguido, se pronunció su marido reconociendo que él suele ir a las fiestas de Nuria, aun sin tener ni idea. "Yo voy a todas las entregas de premios a las que dice Nuria que tengo que ir", confesaba en directo Juan del Val reconociéndole a Pablo Motos que "no daba una".

El colaborador admitía que suele asistir por compromiso, simulando que sabe de qué va el evento. "De repente, a la gente que conocía, yo no la saludaba, porque pensaba que no la conocía. Luego ya, de repente, empecé a quedar bien y empezar a saludar gente que no conocía, y decían '¿este señor, por qué?' ", narraba Juan del Val en 'El Hormiguero'.

De este modo, una de las personas a las que no saludó porque pensaba que no la conocía se trataba en realidad de la cuñada de Tamara Falcó. "De repente, termina la cena, y veo que se pone a hablar con Nuria esa chica. Y yo me acerco, y me dice muy enfadada...", adelantaba el colaborador, dándole paso a su mujer.

"Es que estoy saludando a Juan y no me hace ni caso, como diciendo: que mal está quedando. Claro, te creías que no te saludaba a ti, y porque tiene memoria de pez y no se acordaba, y resulta que era la cuñada de Tamara", desvelaba Nuria Roca, sorprendiendo a la marquesa de Griñón.

"¿Con la que hablaste una media de dos horas en mi boda?¡Impresionante!", exclamaba Tamara Falcó. "Pero yo no me acordaba. Y me dijo una cosa educadísima: lo que tú me has hecho esta noche no me lo ha hecho nadie, un desprecio así. Desde aquí pido perdón, fue por idiota, por ser prudente", comunicaba Juan del Val disculpándose.