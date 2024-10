Ana Rosa corta la conexión con Parada en 'TardeAR' por lo quien aparece en pantalla

El enlace entre Ángel Cristo JR y Ana Herminia ha provocado un choque de cadenas este jueves 17 de octubre en pleno directo. José Manuel Parada protagonizó un tenso momento al ir a responder las preguntas de los medios, dejando como segundo planto a la presentadora de 'TardeAR'. A todo esto, iba acompañado en el coche por el reportero de 'Ni que fuéramos', Víctor Sandoval.

La boda del hijo de Bárbara Rey era un evento que todos los medios esperaban con ansias, teniendo en cuenta que la relación con su madre cada vez va a peor. La presencia de la vedette fue inexistente. En cambio, la presencia del exmarido de Chelo García Cortés concentró a todos los reporteros, provocando varios encontronazos.

El periodista venía en su coche acompañado de Víctor Sandoval, que iba caracterizado como Rita Hayworth en 'Gilda'. Aunque guardaba cierto parecido con la hermana del novio, Sofía Cristo, que tampoco asistió a la ceremonia.

Al aparcar, pese a que tenía el presentador una conexión pactada con su programa ('Y Ahora Sonsoles'), 'TardeAR' comenzó la conexión con él. Su reportero, Álex Álvarez, trataba de lograr que José Manuel pudiera escuchar a Ana Rosa. Sin embargo, el invitado estaba agobiándose por la gran cantidad de medios que había presentes y por lo poco que escuchaba a la periodista.

| Atresmedia

"No la oigo... Que me está esperando Sonsoles", insistía el comunicador, provocando las risas de la periodista. Aun así, eso terminó pronto, tras colarse en el plano Víctor Sandoval satirizando la conexión. "Es que no oigo a Ana Rosa", proseguía José Manuel, cansándose de la situación, puesto que tenía que conectar también con Sonsoles.

'¡Madre mía! Ahora te atiendo a ti, que está mi programa esperando", soltaba José Manuel, ante una Ana Rosa que le comunicó que "entendía perfectamente" su actitud. "No quiero interferir en nada... Que no quiero...", declaraba Ana Rosa, consiguiendo, muy a su pesar, que el invitado al enlace malinterpretara las palabras.

"Dice Ana Rosa que no quiere interferir... ¿Qué no quieres hablar conmigo?", preguntaba molesto el comunicador. "Luego hablamos tranquilamente", le respondió la periodista intentando calmar la situación. No obstante, José Manuel Parada ya se había enfadado por este supuesto desplante.

"Yo tengo que atender a mi programa, pero estoy aquí para atender absolutamente a todos. Si no quieres hablar conmigo cortamos y ya está", dejaba claro el comunicador, finalizando la conexión.

'Ni que fuéramos' reaccionó al segundo, con grandes carcajadas debido a las surrealistas caras que ponía Víctor mientras hablaba Ana Rosa. "¿Qué le has hecho a Ana Rosa?', preguntaba el reportero del nuevo 'Sálvame' al invitado. José Manuel Parada, por su parte, antes de entrar en la ceremonia, conectó con su programa quejándose del tiempo que estaba perdiendo.