El monumental enfado de Ana Rosa Quintana que la saca de sus casillas en 'TardeAR'

El cabreo de Ana Rosa Quintana se ha escuchado en todas las inmediaciones de Telecinco. La presentadora de 'TardeAR' se ha mostrado muy enfadada ante uno de los sucesos que traía Manuel Marlasca. Al parecer, un niño habría pagado las consecuencias de la irresponsabilidad de los adultos.

La tragedia ocurría en Alcalá de Henares (Madrid), donde un niño de dos años ha sido atacado por el perro de su padre. La mascota le ha provocado graves heridas, además de desfigurarle la cara. La alarma no venía precisamente por el mordisco, lo que enfadó a Ana Rosa fue algo más.

El padre del niño, que vivía en una casa okupada, tenía una orden de alejamiento de la madre y no tenía licencia de animales peligrosos. Por tanto, no había forma de saber si el perro tenía todas las vacunas. Aun así, el hombre se dirigió ante la presentadora presentándose como un héroe que había salvado la vida de su hijo.

| Mediaset

La periodista no pudo ocultar más su resquemor ante la situación. "Mira, yo me pongo mala, me pongo enferma, lo digo de verdad", soltaba Ana Rosa. "¿Cómo que gracias a él el niño se ha salvado? Al niño le ha desfigurado la cara y si el padre no hubiera estado en una casa okupada, en esas malísimas condiciones, con una orden de alejamiento de la madre...", sentenciaba la presentadora.

"¿Qué hace ese niño con ese ser y con ese perro conviviendo? ¿Me lo puede explicar alguien?", insistía indignada. La presentadora de 'TardeAR' no paraba de darle vueltas a la cabeza con este caso. "Tiene una orden de alejamiento con la madre y le dejamos a un niño de dos años que conviva en una casa okupada con un perro peligroso. Es que no pasan más cosas porque Dios no quiere", proseguía la periodista.

"Dice que la culpa es del perro y gracias al padre se salvó. Hombre, perdóneme usted, si el padre no hubiera tenido ese animal peligroso y le hubiera dejado al lado de un niño de dos años, a ese niño no le habría pasado nada", apostillaba. La periodista dio por finalizado el tema concluyendo en que "alguien tendrá que dar explicaciones".