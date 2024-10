La confesión de Ángel Cristo JR sobre lo que vio de su hermana cuando era adolescente

Ángel Cristo JR ha provocado un revuelo mediático sin precedentes en torno a su familia. En especial tras la filtración de las polémicas imágenes de su madre, Bárbara Rey, junto al Rey Emérito Juan Carlos I. Esta revelación ha mantenido a los medios en constante debate sobre lo sucedido entre ambos.

El pasado 4 de octubre, Ángel Cristo JR reapareció en un plató de televisión, como es habitual, de la mano de 'De Viernes' en Telecinco. El protagonista volvió a hablar sobre el tema y aclarar nuevamente la situación de su relación con su madre y su hermana, Sofía Cristo. De hecho, Ángel Cristo JR dejó claro que su vínculo con ambas está completamente "roto en pedazos".

Durante la emisión de 'De Viernes', se emitieron unas imágenes de Sofía Cristo en una antigua entrevista en 'Sálvame Deluxe'. La joven hablaba junto a Jorge Javier Vázquez sobre su lucha contra las adicciones, las cuales ya ha superado. En esa ocasión, Sofía Cristo destacó el papel fundamental que jugó su hermano, especialmente durante su adolescencia, debido al apoyo que le brindó.

| Mediaset

Sin embargo, la relación actual entre ambos es muy diferente. En declaraciones recientes, Sofía Cristo ha llegado a desearle a su hermano que "se pudriera en la cárcel", marcando un contraste evidente con el apoyo que solía reconocerle en el pasado.

Ángel Cristo JR no dudó en responder a su hermana durante el programa, recordando el difícil período que vivió en su adolescencia. "Llegados a este punto, con mi madre y mi hermana lo mejor es sentarse a ver lo que dicen. Hay que tener en cuenta lo que es para un hermano de 14 o 15 años ver por la rendija de la persiana a una hermana de 13 metiéndose rayas. Eso hay que tenerlo en cuenta", confesó, refiriéndose al complicado entorno familiar en el que creció.

También arremetió contra la actitud de su madre en aquellos años y recordó los sacrificios que hizo por Sofía Cristo. "El lavado de manos de mi madre, de que me hiciera cargo de mi hermana, que ella no quería saber nada. Estuve noche y día pendiente de mi hermana. De las amistades y de la gente con la que andaba, que no era ni de su edad. Eran mucho mayores que ella, porque ella siendo menor salía a sitios para adultos".