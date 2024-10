Juan del Val frena en seco 'El Hormiguero' por lo que tiene que decir a Nuria Roca

El programa de Pablo Motos, además de tener a grandes invitados, suele contar con su particular tertulia al finalizar cada programa. Colaboradores como Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val o Nuria Roca analizan la actualidad de una forma muy característica. Estos dos últimos han sorprendido al disculparse el periodista públicamente ante su mujer.

Pablo Motos fue el responsable de que esto ocurriera. El presentador, que conoce a la perfección a Juan del Val, insistió en que el colaborador hablara de sus salidas. El periodista, por su parte, comenzó a emitir su queja, en esta ocasión, hacia los restaurantes.

"Me quejo de los restaurantes que no tienen pan normal. Aparece ahora siempre una señora con una cesta gigante con panes, que si de centeno, de pasas, de aceitunas... ¡coño, quiero pan, el de la panadería! Hoy te juro que me han puesto un par amarillo, ¡que era amarillo! No es tan difícil tener un pan normal, el de picos", declaraba cabreado el colaborador.

| Atresmedia

Sus compañeros parecían estar de acuerdo con él. Sin embargo, el periodista quiso sembrar la polémica al emitir una segunda queja. "Otra cosa que me indigna bastante son los que te dicen lo que tienes que comer dependiendo del sitio donde estés. Tú estás en Valladolid y pides un pescado, y se te echan encima, ¡que cómo vas a comer pescado allí!", sostenía, alterado, Juan del Val.

La última queja del periodista se centró en la carne de los restaurantes. "Cuando la gente va a pedir carne, todo el mundo le dice cómo la tiene que pedir", insistía el tertuliano. Su mujer aprovechó para replicarle acusándolo de hacer lo mismo de lo que tanto se queja.

"¡Pero es que eso me lo dices tú a mí!", soltó Nuria Roca, ansiosa por ver con que le salía su marido. Para sorpresa de la presentadora de 'La Roca', su marido apartó por un momento sus cómicas quejas para disculparse ante su mujer.

"Lo que quiero hacer, que yo siempre te he echado la bronca, es pedirte perdón públicamente, porque me parece muy mal. Todo el mundo diciendo la frasecita de 'la vas a echar a perder' o 'eso es una suela del zapato'. ¡Comed la carne y lo que queráis, cuando queráis y como queráis!", concluyó el periodista, dando por finalizada su sección de quejas de 'El Hormiguero'.