'No te llamas Ana Looking, te llamas...': 'Drag Race' hace historia con su snatch game

Las imitaciones volvieron a 'Drag Race España'. Una de las pruebas más esperadas por la audiencia regresaba para sacar el lado más divertido de sus drags. Sin embargo, no fue plato de buen gusto para todas.

Teniendo en cuenta que es la cuarta edición del formato en España, el listón estaba altísimo. Echando la vista atrás, parecía casi imposible superar las grandes interpretaciones de Isabel Díaz Ayuso, Verónica Forqué o Lola Flores. Por no hablar de la brillantez de Pupi Poisson imitando a Karina o a Tamara Falcó.

Esta cuarta edición lo tenía todo preparado para, una vez más, sorprender a los seguidores del formato.Megui Yeillow se puso en la piel de la histriónica Yurena, mientras que Miss Khristo mostraba su faceta más poligonera para hacer de Ylenia.

Le Cocó, por su parte, desafió al programa atreviéndose a imitar a la mismísima Ana Looking. A su lado, Mariana Stars aprovechó para hacerle un guiño a su tierra interpretando a la Doctora Polo de 'Caso Cerrado'. El Neng de Castefa apareció sorprendentemente de la mano de La Niña Delantro.

Las investigaciones también se colaron en 'Drag Race' con la llegada de Gloria Serra, imitada por Ángelita la Perversa. Por otra parte, Mario Vaquerizo se dejó ver, tras su importante caída, siendo interpretado por Vampirashian. Y, por último, Chloe Vittu llevó la cultura pop al talent de drags imitando a la mismísima Amaia de 'Operación Triunfo'.

| Atresmedia

El 'snatch game' de esta temporada se consideró como uno de los mejores de toda la franquicia, tras estar constantemente arrancando risas. Mariana Stars, la ganadora del quinto programa, desquició a sus compañeras con su excelente imitación de la Doctora Polo y su pasión por la lengua española.

Uno de los momentos más surrealistas del programa se vivió cuando una pletórica Doctora Polo corrigió a su compañera Ana Looking (Le Cocó). "¡Tú no te llamas Ana Looking, te llamas Ana Buscando!", exclamaba la drag. Acto seguido, hizo lo mismo con Supremme Deluxe, llamándola "suprema de lujo".

La barbarie se vivió cuando La Niña Delantro y Chloe Vittu unieron sus personajes protagonizando un sonado crossover. Al mismo tiempo, Mario Vaquerizo continuaba con sus grandes aficiones: beber cerveza y hablar abiertamente de lo mucho que ama a España. Yurena, por su parte, se limitó a ser ella misma, y no le fue nada mal.

No obstante, las actuaciones más flojas fueron, sin ninguna duda, las de Miss Khristo y Ángelita la perversa. A Ylenia le faltó bastante personalidad, puesto que basó su actuación únicamente en insultar. Mientras tanto, Gloria Serra, pese a no ser una mala opción, no estuvo ejecutada, ya que se quedó en un segundo plano constante.