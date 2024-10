Joaquín Prat abandona en pleno directo 'Vamos a ver' por un motivo de peso

La figura de Joaquín Prat ya es mítica en las mañanas de Telecinco. Él, Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez son rostros que forman parte de la historia de Telecinco, siendo muy reconocidos por la audiencia. Así pues, el presentador de 'Vamos a ver' ha paralizado en directo su programa para informar de algo que trascendía sobre el equipo.

El programa se encontraba tratando la reciente dimisión de Íñigo Errejón, tras sus escándalos. El portavoz de Sumar ha dimitido, tras ser acusado de violencia machista por varias mujeres conocidas. Entre ellas, tenemos los casos de la actriz Elisa Mouliaá o el de la periodista Cristina Fallarás.

Joaquín Prat abrió 'Vamos a ver' de forma contundente con una declaración de intenciones respecto a la polémica del diputado. "Ha terminado su carrera de la peor manera posible", confirmaba el presentador, añadiendo que ha salido "por la puerta de atrás, porque no había gatera".

La decisión de Íñigo Errejón fue bastante comentada por el equipo del programa, sobre todo por el propio presentador. "No sé si ahorrarle al espectador el tostón del comunicado con esa prosa barata y ese lenguaje lleno de eufemismos", sentenciaba Joaquín Prat.

| Mediaset

Además, apostilló que ni siquiera había hecho "ni una mínima mención a las mujeres", evidenciando la "contradicción entre persona y personaje". Es más, el presentador de 'Vamos a ver' recordó la famosa frase que solía usar el portavoz de Sumar.

"No se le puede pedir a la gente que vote distinto de cómo se comporta en su vida cotidiana", denunciaba el presentador, recordando su frase. La actitud de Íñigo Errejón se convertía en gran protagonista del programa, poniendo al diputado en el punto de mira.

"Consejos vendo que para mí no tengo. He cogido la bandera del feminismo y cuando he bajado de la tribuna del Congreso, me he limpiado el culo con ella", soltaba el presentador. Pero, antes de poder continuar con la escaleta del programa, dando paso a la denuncia de Elisa Mouliaá, el presentador abandonó el plató.

"Me tengo que marchar por una pequeña urgencia doméstica, no es nada reseñable, pero tengo que dejar el programa. Os dejo en buenas manos, Patricia Pardo se hace cargo de la sección de actualidad y Verónica Dulanto de nuestro club social. ¡Nos vemos el lunes!", pronunciaba Joaquín Prat.

Patricia Pardo, por su parte, le respondía con un cálido "aquí te esperamos, ya nos contarás". El presentador comunicó que no era por nada grave. "No es nada, cuestiones domésticas, ¡los niños!", soltaba el periodista.