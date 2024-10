Joaquín Prat frena en seco a Alessandro Lequio por lo que se atreve a decir en directo

Las continuas discrepancias entre Alessandro Lequio y el resto de colaboradores de 'Vamos a ver' han llevado al límite a su presentador. Joaquín Prat está harto de la actitud del colaborador y no ha dudado en aprovechar su intervención para dedicarle una advertencia.

El conflicto entre Alessandro Lequio e Isabel Rábago comenzó tras sacar el tema de la semana: laentrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes'. La colaboradora está en desacuerdo respecto a sus compañeros de programa y no lo ha escondido.

"A mí me vais a perdonar, pero yo soy incapaz de juzgar absolutamente a nadie como madre, a Isabel Pantoja tampoco", declaraba Isabel Rábago. Además, la colaboradora proseguía manteniendo que "juzgar a las madres me parece una cosa horrorosa".

Las reacciones de los colaboradores no se hicieron esperar. Sin embargo, antes de que pudieran rebatirle, ella dejó las cosas claras. "Yo tampoco he escuchado a Isabel Pantoja y no me voy a sentar aquí para juzgar a una madre por algo que está relatando Isa", aseguraba Isabel Rábago.

| Mediaset

Al colaborador italiano no le hizo ninguna gracia este comentario. "Esto lo llevo yo diciendo diez años, así que no me vengas ahora a decir que 'yo soy incapaz de juzgar' ", insistía, por su parte, Alessandro Lequio.

"Yo podré decir lo que me dé la gana, Alessandro, ¿puedo decir lo que me dé la gana o te tengo que pedir permiso?", le soltó la colaboradora bastante cabreada. Alessandro Lequio, lejos de dejarla expresarse, la interrumpió en numerosas ocasiones. "Madre mía de Dios, es imposible, no se puede hablar aquí", aseveraba indignada Isabel Rábago.

Alessandro Lequio se alteró todavía más dedicándole unas palabras a su compañera. "Una mamá que va recorriendo las cunas de la inclusa y escoge a una niña porque sí conculca todas las normas que regulan la adopción. Solo por eso, yo sí soy capaz, querida Isabel, de juzgar a esta señora", remataba el colaborador.

Isabel Rábago intentó responderle, pero los altísimos gritos e interrupciones de Alessandro Lequio no se lo permitían. "Deja que hablen también los demás", saltó Joaquín Prat, harto de las malas formas del colaborador italiano.

"Qué pesado eres", le dedicó Isabel Rábago, una vez que se había callado. El presentador de 'Vamos a ver' recalcó que "sobre todo con respeto, porque si no el que se levanta y se va soy yo". Así pues, Joaquín Prat advirtió al colaborador italiano de que se marcharía si él sigue interrumpiendo y con malas formas.