Joaquín Prat para los pies a Isabel Rábago por lo que llega a decir de Ángel Cristo JR

'Vamos a ver' vivió un tenso momento debido a una discusión entre Joaquín Prat e Isabel Rábago este lunes 7 de octubre. El detonante fue la polémica surgida tras la revelación de unas fotografías en las que, supuestamente, la vedette Bárbara Rey y el tenista Frank Francés aparecen en una situación muy íntima. Estas imágenes, que vieron la luz en 'De Viernes', habrían sido también tomadas por Ángel Cristo, cuando tenía unos 20 años.

Silvia Salas, expareja del tenista, estuvo presente en 'Vamos a ver' para comentar el tema, asegurando que en las fotos ambos se estarían "masturbando mutuamente". Esta afirmación desató el debate en el plató, ya que, según lo expresado por Salas, Bárbara Rey habría utilizado a su hijo para sacar un beneficio económico de esas imágenes. La polémica aumentó al considerar lo inusual y delicado de que una madre pidiera a su propio hijo que capturara un momento tan erótico.

Isabel Rábago intervino con una opinión que generó aún más controversia: "Con 18 años una persona es libre de hacer cualquier acción. Dudo muchísimo... si Ángel hubiera estado coaccionado ¿Estás diciendo que estaba coaccionado?. ¿Su madre le puso una pistola?". Esta declaración llevó el debate a un punto álgido, obligando a Joaquín Prat a intervenir en la conversación para aportar su punto de vista.

| Mediaset

Joaquín Prat no dudó en expresar su sorpresa ante la situación: "En cualquier caso, sea o no, fuese o no mayor de edad cuando hizo las fotos, a mí sí me llama la atención que un hijo haga unas fotos a una madre en una actitud muy cariñosa, casi sexual con su pareja". Con estas palabras, el presentador intentaba calmar la tensión en el plató, pero la discusión no terminó ahí.

Isabel Rábago siguió en su defensa: "A mí también, por eso lo pregunto. Porque se está volviendo a insinuar que es Bárbara la artífice y la instigadora de que un chico de edad adulta haga unas fotos... Habría que analizar el personaje que hace estas fotos a su madre".

Sus palabras encontraron respaldo en Antonio Rossi, que no dudó en destacar la posible "toxicidad en la relación maternofilial",añadiendo un nuevo matiz al ya de por sí controvertido debate.