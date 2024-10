Jessica Bueno rompe su silencio tras las polémicas declaraciones de Isa Pantoja

Los episodios que narró Isa Pantoja en 'De Viernes' repercuten a mucha gente, no solamente a su madre. Las duras declaraciones de la hija de Isabel Pantoja han salpicado a muchísimos allegados al clan Pantoja. Incluso a aquellos que, en la actualidad, no forman parte de la familia, como es el caso de Jessica Bueno.

Lo único que en este momento une a la modelo con los Pantoja es su hijo, fruto de su relación con Kiko Rivera. Jessica Bueno, que mantiene una relación con Luis Luitingo tras conocerse en 'Gran Hermano VIP', conoció al hijo de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2011'.

Así pues, los hechos que contaba Isa Pantoja coinciden con el tiempo en el que estuvieron saliendo Kiko Rivera y la modelo. La hija de Isabel Pantoja desvelaba en 'De Viernes' que, tras echarse su primer novio con 16 años, la familia mostró una gran preocupación por si la embarazaba. Por tanto, el hijo de Isabel Pantoja acabó llevando a su hermana a un ginecólogo para comprobar si seguía siendo virgen.

| Mediaset

Según Isa Pantoja, el DJ no se presentó solo, ya que acudió con su pareja de entonces, que era Jessica Bueno. Tras esta declaración, una reportera de GTRES le ha preguntado a la modelo por su vinculación al polémico episodio del ginecólogo.

"Por fechas cuadra, ¿puedes confirmar si la pareja de Kiko eras tú?", preguntaba la periodista, consiguiendo únicamente la sonrisa de Jessica Bueno. Aun así, la reportera no se rindió insistiendo preguntándole por si estaba al tanto de la entrevista de su excuñada.

"Te tenemos que preguntar por la entrevista de Isa Pantoja, no sé si la has podido ver...", le dirigía la periodista. La modelo, por su parte, decidió romper su silencio para terminar con las preguntas.

"Yo la verdad es que ni pincho ni corto. Eso son cosas familiares y yo no voy a decir nada al respecto porque es algo en lo que yo no tengo nada que ver. Hace trece años que yo no estoy en esa familia, nunca he hablado nada de ellos, así que no lo voy a hacer ahora", confirmaba segura Jessica Bueno.