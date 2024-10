Se desvela la sorprendente posición de Anabel Pantoja tras la dura confesión de Isa

Anabel Pantoja ha optado por mantenerse en silencio tras la impactante entrevista que su prima Isa Pantoja concedió en 'De Viernes'. A pesar de que ha pasado casi una semana desde la emisión, las revelaciones de la protagonista siguen generando repercusión. En esa entrevista, Isa Pantoja detalló los desprecios que ha recibido de toda su familia, con la excepción de su prima Anabel, con quien mantiene una estrecha relación.

Anabel Pantoja siempre ha sido una protectora de su prima pequeña. Isa Pantoja fue la única integrante de la familia que asistió a su boda con Omar Sánchez, gesto que consolidó el cariño entre ambas. Sin embargo, la situación es complicada para la propia Anabel Pantoja, que también tiene una profunda relación con su tía, Isabel Pantoja, a quien considera una segunda madre.

De este modo, en 'Vamos a ver', Isa Pantoja reveló algunos detalles de la conversación que tuvo con Anabel tras la entrevista. En un trayecto hacia los estudios de Telecinco, la protagonista comentó sentirse aliviada tras romper su silencio. "Hice la entrevista porque tenía que dar los motivos por los cuales yo había llegado a decir que hasta aquí y que no iba a aguantar más", explicó.

| Mediaset

Aunque no quiso desvelar toda la conversación con su prima, sí dejó entrever el apoyo incondicional que ha recibido de ella. "La conversación se queda para nosotras, pero en líneas generales me ha dicho que va a estar para mí. No quiere que lo pase mal y entiende mi dolor", afirmó Isa Pantoja.

A pesar de su cercanía con la tonadillera, Anabel Pantoja parece estar del lado de Isa Pantoja en este momento, consciente del sufrimiento que ha atravesado su prima. Por el momento, Anabel Pantoja no ha dado ninguna declaración pública sobre la entrevista, ya que está concentrada en la recta final de su embarazo.

Isa Pantoja, por su parte, ha querido agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido en los últimos días: "He leído muchísimos de ellos. Me habéis dado muchísimo cariño, me habéis dado mucho amor, que necesito esos mensajes también y habéis empatizado conmigo. Habéis visto que sí que me conocéis algunos desde hace tiempo, pero os habéis sentido identificados en algún momento por vuestras propias historias. O de repente no habéis pasado eso, pero habéis empatizado conmigo. Así que muchas gracias por todo el cariño que he recibido estos días", concluyó Isa Pantoja.