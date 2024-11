La inesperada respuesta de Tamara Falcó cuando hablan de su madre en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' sorprendió a Tamara Falcó, metiendo a su madre en la tertulia. La hija de Isabel Presyler se quedó sin saber qué decir, tras ver cómo sus compañeros comentaban un aspecto íntimo de su madre. Algo que, finalmente, la hizo manifestarse.

El programa presentado por Pablo Motos invitó el pasado jueves al boxeador Illia Topuria. Tras su entrevista, 'El Hormiguero' comenzó con su tradicional tertulia, comenzando por la DANA. Una vez terminó el tema de la borrasca, dieron paso a un tema que sorprendió muchísimo a Tamara Falcó.

"Según un estudio, los animales, incluidos los humanos, tienden a reducir sus interacciones sociales al envejecer", comentaba Pablo Motos. A la hija de Isabel Presyler le sorprendió bastante este estudio, soltando un "¡Anda que hacer un estudio sobre esto!". De hecho, mencionó la asociación Adopta a un abuelo, para visibilizar la dura lucha de los ancianos frente a la soledad.

| Atresmedia

A su vez, el presentador de 'El Hormiguero' se atrevió a poner a la colaboradora en un aprieto, tras mencionar a su madre. "Iba a decir que, por ejemplo, tu madre es muy social, aunque pase el tiempo", dejó caer Pablo Motos, buscando la respuesta de Tamara Falcó. Su respuesta no se hizo esperar.

"¿Estás llamando a mi madre persona mayor? ¡A ver cómo sales de esta!", pronunció la hija de Isabel Preysler, entre risas. Además, sabe perfectamente la buena relación que tienen su madre y el presentador de 'El Hormiguero'.

Pablo Motos, por su parte, le respondió intentando salir airoso."Estoy diciendo que tu madre ha sido social desde que ha llegado España y lo sigue siendo", aclaraba el presentador. Aun así, la hija de Isabel Preysler no se confió y le mandó otra contestación.

"Iba a decir una cosa, pero no, me voy a meter en un lío y prefiero que no... Pero sí, antes tenía una agenda social muy apretada", adelantaba Tamara Falcó. La marquesa de Griñón se puso el freno a sí misma, evitando contar detalles de los que se pudiera llegar a arrepentir.