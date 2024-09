Pablo Motos frena a Tamara Falcó por lo que está a punto de decir de su vida privada

Tamara Falcó acaparó la atención de la mesa de actualidad de 'El Hormiguero' este jueves cuando decidió abrirse sobre su vida personal. Durante la tertulia, la tertuliana habló sin tapujos acerca de su relación con Íñigo Onieva y sus esfuerzos para ser madre. De hecho, Pablo Motos decidió intervenir para proteger la intimidad de la colaboradora y su pareja.

Tamara Falcó comenzó explicando las constantes preguntas que recibe sobre su vida privada: "Cuando estás soltera, te preguntan cuándo tendrás novio. Cuando te casas, que cuándo llegará el bebé, es así", dijo, asumiendo con naturalidad su papel frente a los medios. Además, afirmó que generalmente la tratan con respeto.

La marquesa de Griñón, actualmente en la búsqueda de su primer hijo con Onieva, no dudó en compartir con los espectadores los detalles de los métodos que está probando para estimular su fertilidad. "He probado con varios métodos, pero ahora estoy con Xavi Verdaguer y me estoy cuidando la microbiota. Y con mi otra doctora estoy viendo otras opciones", explicó Tamara Falcó.

"Es verdad que llevo intentando quedarme embarazada desde el viaje de novios, pero tengo mucha confianza en Dios" aseguró la tertuliana. Además, recalcó que su fe le impone ciertos límites en cuanto a los métodos que puede considerar para quedar embarazada. "Normalmente, la gente opta por la fecundación in vitro, pero yo tengo mis creencias. Descarto ese método por mis valores, por lo que para mí las opciones son más limitadas", sentenció.

| Atresmedia

Pese a las dificultades, Tamara Falcó expresó su optimismo: "Con esta nueva doctora tengo muchas esperanzas. El método es natural", compartió antes de hacer referencia a la implicación de Íñigo Onieva en el proceso. Un comentario que provocó la intervención de Pablo Motos: "Íñigo me va a matar porque él también tiene que... pues...".

Sin embargo, el presentador la frenó rápidamente con un firme: "No sigas, no sigas". "Creo que, como des la pista, vas a desatar todo", le advirtió Pablo Motos, mientras Tamara Falcó reía.

La intervención de Pablo Motos fue acompañada por un comentario de Nuria Roca, quien elogió la actitud de Falcó. "Tu actitud me parece muy generosa, porque siempre contestas muy bien a este tipo de preguntas. Es algo que es de agradecer, porque podría entender que no lo hicieras", concluyó el debate.