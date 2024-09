Pablo Motos, perplejo en 'El Hormiguero' por una bronca de Los Morancos en publicidad

Los Morancos protagonizaron un momento de tensión y humor en su última visita a 'El Hormiguero'. Los hermanos César y Jorge Cadaval se encuentran en plena promoción de su nuevo espectáculo teatral "Bis a bis". Durante su visita al programa de Antena 3, aprovecharon para gastar una elaborada broma a Pablo Motos, que dejó al presentador visiblemente alterado.

Al iniciar la entrevista, los Morancos mostraron un aparente malestar, ya que César, el mayor de los Cadaval, era un "invitado infinity" de 'El Hormiguero' por haber asistido en 20 ocasiones, una vez más que su hermano Jorge. El motivo de discordia parecía ser una visita en solitario de César en 2008, de la cual Jorge no estaba al tanto.

La tensión fue en aumento, con los hermanos discutiendo de manera acalorada hasta el momento en que el programa dio paso a un bloque de publicidad. Tras la pausa, Pablo Motos reveló lo que había sucedido tras las cámaras, explicando que Jorge había tenido un fuerte enfado. "¡Qué me dejes César, que me dejes tranquilo, coño, que te lo he dicho ya! ¡No me gustan las bromitas que me gastas!", gritó Jorge en directo, dejando al presentador visiblemente incómodo.

| Atresmedia

"Jorge, no te había visto así en la vida", comentó Pablo Motos, tratando de entender la situación. Fue entonces cuando Jorge reveló que todo había sido parte de una broma cuidadosamente orquestada por los dos hermanos. "¡Eres tonto! Casi me da un infarto", le reprochó el presentador, todavía afectado por la situación.

"Idiota. Estoy sudando por la espalda del disgusto que me habéis dado los dos", confesó, visiblemente aliviado tras descubrir la verdad.

El programa mostró a la audiencia el tenso momento que se vivió durante la pausa publicitaria. "Pablo, yo no entiendo una cosa. Yo llevo 45 años con mi hermano de teatro y ahora me entero de que ha venido aquí una vez sin yo saber nada. ¡Qué me dejes, vale! ¡Que me tienes hasta los cojones!", exclamó Jorge, fingiendo estar profundamente molesto y a punto de abandonar 'El Hormiguero' segundos antes de retomar la emisión en directo.

Tras la revelación de la broma, Pablo Motos comentó lo asustado que estaba por la situación: "De repente veo el cronómetro hacia atrás. Tú que cada vez te vienes más arriba...". Finalmente, César Cadaval explicó el motivo de la broma: "Como hemos venido tantas veces, sobre todo los que somos infinity, entonces digo 'algo tenemos que hacerle a Pablo que no sea lo de siempre'".