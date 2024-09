Tamara Falcó se estrena como jurado de 'Got Talent': 'Pablo Motos me pidió...'

La décima edición de 'Got Talent' da el pistoletazo de salida este mismo sábado 7 de septiembre a las 22:00h. Tras la salida de Edurne, Tamara Falcó ocupa una nueva silla en el jurado de uno de los talent shows más importantes de nuestro país. En una entrevista en TVeo, la aristócrata habla de su papel en 'Got Talent', así de como la reacción de Pablo Motos cuando le comunicó su inesperado fichaje.

¿Qué Tamara Falcó vamos a descubrir en 'Got Talent'?

La misma de siempre, intento ser yo mismo allí donde voy.

¿Imaginabas en algún momento estar en el jurado de un talent show?

Como espectadora todos somos jueces. Al final, cuando veía un show yo decido si me ha gustado o no. Esos son los criterios que he utilizado, si me ha sorprendido, me ha parecido increíble, difícil de hacer, de simpática. Lo he visto como espectadores.

¿Has sentido el síndrome del impostor a la hora de juzgar a otros?

El criterio que he utilizado no ha sido de experto, sino de espectadora. ¿Por qué tipo de show pagaría o que me sorprendería? Ese es mi criterio. Puede ser que haya gente que coincida o no, pero es mi criterio.

Igualmente se me ha hecho difícil en alguna ocasión, sobre todo si son niños. Creo que no le he dicho que no a ningún niño. Entran con una emoción que a veces entran a llorar antes de que empiecen. No tengo corazón para eso.

Has dicho en la rueda de prensa que hay guiños a tío Julio...

Ha habido algún guiño a tío Julio, que es un artistazo que tenemos en España y es normal que salga.

¿Cómo ha sido trabajar en una nueva cadena de televisión? ¿Ha supuesto algún problema por tu trabajo en 'El Hormiguero'?

Con Antena 3, tengo una gran suerte con 'El Hormiguero', que este va a ser mi quinto año, y me siento formar parte de la tertulia. Es un espacio muy pequeñito y tengo una gran manager que me decía que tenía que buscar proyectos, algo que es muy difícil porque no hay tantos buenos. Inicialmente Susana no me lo dijo, fui pasando filtros, incluso yendo al programa de Dani Martínez, que es de la misma productora. Susana me dijo que fuese yo misma, me lo pasé fenomenal y ahí se fijaron en mí.

¿Y ahora te ves en otros formatos como en un reality?

No me veo en 'Supervivientes' o 'Gran Hermano', son otros formatos. Para ponerme morena no hace falta tirarse del helicóptero. Creo que hay que encontrar formatos que tengan que ver con mi estilo y tengo la suerte de que Susana estuviese buscando, que hiciese 'MasterChef Celebrity'. Ella vio que podía encantar en 'Got Talent'.

¿Te apetecería de las Campanadas?

Dar las Campanadas sería interesante.

¿Cuál fue la reacción de Pablo Motos cuando le explicaste que ibas a participar en 'Got Talent'?

Era algo que antes no se podía hacer, pero antes también había contratos de cadena. Pablo Motos lo entendió, me pidió que siguiera siendo profesional y que no faltara nunca a 'El Hormiguero'. No puedo participar en esa franja, ni en otro formato de ese estilo, menos en una tertulia. Es Fremantle con quien tengo el contrato. Hasta que tienes contrato de cadena tienes que encontrar los mejores proyectos.

Ahora tenéis nuevos rivales, como 'Babylon Show' o Broncano en La 1. ¿Cómo vivís esta nueva guerra?

La televisión tiene que ser entretenida. Pablo Motos evidentemente tiene una carrera muy sólida en esto y sería muy difícil hacerle daño en ese aspecto, pero hay lugar para todos. No creo que sea una competencia directa. Pablo Motos ha tenido suerte de conectar con el público, con una cartera de invitados increíbles. Lo importante es que el espectador decida.

Este verano se ha emitido 'Los Iglesias: Her-manos a la obra'. ¿Qué opinión te merece todo lo que se ha dicho?

Lo que he visto a mí me ha encantado. Me parece maravillosa la relación entre ellos y me gusta ver la casa de los famosos. Es una pena que no haya tenido éxito. En televisión es todo muy complicado, todos hacemos los programas con mucha emoción pensando que va a ser un hit. Nunca haces un programa sin pensar que no va a funcionar, luego lo lanzas y no. Ellos se llevan esta experiencia que es maravillosa