La última mofa de David Broncano a Pablo Motos: saca una hormiga en pleno directo

En medio de la polémica por la petición para que 'La Revuelta' modere su humor sobre las drogas y aumente la presencia femenina, David Broncano sigue lanzando dardos a 'El Hormiguero'. Las mofas hacia el programa de Pablo Motos se han intensificado desde que 'La Revuelta' ha conseguido el preciado liderazgo. De hecho, este jueves 26 de septiembre, ha aparecido inesperadamente una hormiga en el plató del programa de La 1.

Inicialmente, David Broncano volvió a aprovechar una interacción con el público para ridiculizar a su competidor. En los primeros minutos del show, mientras el presentador hablaba con los asistentes, uno de ellos le entregó un perro de peluche en sustitución del que Norman Reedus, protagonista de "The Walking Dead",se había llevado del plató.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando una persona en el público sacó otro regalo: una mochila en forma de Barrancas, una de las icónicas hormigas de 'El Hormiguero'.

| RTVE

"¡Hemos traído una cosa!", gritó la asistente desde las butacas. En ese momento, Grison intentó detener la situación: "¡No, no, eso no puede salir!" por motivos de imagen, al percatarse de que se trataba de un objeto relacionado con 'El Hormiguero'. A pesar de ello, David Broncano no perdió la oportunidad para continuar con la broma y animó al público a lanzarle la mochila.

En medio de risas y aplausos, la persona que entregaba el peluche de Barrancas bromeó diciendo: "¡Es que Pablo no le dejaba venir!", refiriéndose a las hormigas de 'El Hormiguero'. El gesto arrancó una ovación masiva del público presente, marcando otro momento en que 'La Revuelta' satiriza a su principal rival en el horario de prime time.

De este modo, este jueves 26 de septiembre, 'La Revuelta' ha liderado su franja con un estupendo 15,9% de cuota y llega a 2.065.000 televidentes. En franja de estricta coincidencia, de 21:56 a 22:56h, 'La Revuelta' con un 16,4% y 2.143.000 seguidores vuelve a ganar un día más a 'El Hormiguero', que se queda en un 15,1% y 1.970.000. Por lo tanto, David Broncano consigue una distancia de 1,3 puntos respecto a su principal rival.