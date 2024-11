Pablo Motos paraliza 'El Hormiguero' para señalar directamente a Pedro Sánchez

Dos semanas después de la trágica Dana, los daños siguen muy presentes en las ciudades afectadas. Pablo Motos ha aprovechado su altavoz como presentador de 'El Hormiguero' para dirigirse al Presidente del Gobierno. Además, no lo ha hecho solo, puesto que ha estado muy bien acompañado por Juan del Val.

Ante una posible nueva borrasca, el presentador de 'El Hormiguero' no ha dudado en seguir con el cruce de acusaciones de esta catástrofe. De hecho, tanto él como Juan del Val ven un claro culpable, además del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El marido de Nuria Roca aseguró que esta crisis no le afectaría en absoluto a Pedro Sánchez. "Los que no estamos en Valencia vamos creando cierta lejanía, la idea que se está imponiendo es que el Gobierno de la Generalitat es un completo desastre, que es cierto. Pero, también que la responsabilidad del Gobierno central no es tanta", exponía indignado Juan del Val.

| Atresmedia

El colaborador trató de dejar claro que el Presidente del Gobierno debería asumir culpas, aunque insistió en que "se va a diluir tanto que va a ser ninguna". Algo que provocó la inmediata respuesta de Rubén Amón, que también se encontraba en la tertulia. "El error del Gobierno es la inacción, porque en su mano puede intervenir inmediatamente dada la situación de emergencia", expresaba el periodista.

El presentador de 'El Hormiguero', harto de morderse la lengua, se manifestó arremetiendo duramente contra Pedro Sánchez. "Es muy sencillo, si eres el Presidente del Gobierno, tienes que asumir que eres el Presidente del Gobierno. Si hay un desastre de esta magnitud, tienes que asumir el mando", comenzaba Pablo Motos alterándose a medida que iba hablando.

"Y sí, cometer errores y que te los apunten a ti porque eres el único que tiene poderes suficientes como para abordar eso", condenó. El presentador de 'El Hormiguero' apostilló que podía "entender estas dispuestas en cualquier otra cosa, pero con 215 muertos...". Juan del Val, por su parte, suscribió sus palabras declarando que "el objetivo es que el adversario político se hunda, digan lo que digan".