Juan del Val dice lo que muchos piensan tras lo vivido en Valencia con los influencers

La polémica en torno a la presencia de influencers en las zonas afectadas por la DANA ha generado un encendido debate en 'La Roca'. De hecho, Juan del Val y Nuria Roca confrontaron opiniones sobre el papel que juegan estos creadores de contenido. Y es que muchos consideran que algunos influencers han viajado a Valencia más con fines de autopromoción que con la intención de brindar verdadera ayuda.

Durante la emisión de 'La Roca',Juan del Val no dudó en calificar de "pornográfico" que algunos influencers hayan posado cubiertos de barro con el objetivo de ganar más seguidores. Además, el colaborador aprovechó para extender su crítica a los propios medios de comunicación, incluyendo a laSexta: "Está muy bien los influencers que necesitan monetizar todo esto para subir seguidores, pero también los propios programas de televisión hay a veces alguna frivolidad a la hora de convertir toda la zona aquella llena de barro en un plató de televisión".

El debate siguió subiendo de tono cuando Juan del Val continuó expresando sus dudas sobre el impacto positivo de estas coberturas. "Es verdad que es lo de la manita corta de que es mejor me tapo las manos o me tapo los pies. No sabes que es mejor o no, si la presencia allí de los presentadores beneficia...", decía.

| Atresmedia

"La palabra yo creo que es ayuda", intervino Nuria Roca en 'La Roca', marcando así su desacuerdo con su esposo. Juan Del Val, sin embargo, insistió en su postura crítica hacia los medios: "Seamos sinceros, yendo allí se está muy pendiente de la noticia mientras esto dé audiencia. Cuando deje de darla, pues dejaremos de ir, así que tampoco nos diferenciamos tanto de los influencers".

Nuria Roca no se quedó callada y le contradijo: "Te voy a contradecir en eso, Juan. Es verdad que tienes una parte de razón y es una realidad porque tenemos ejemplos cercanos de que han pasado muchas tragedias a lo largo de estos años y efectivamente nos vamos olvidando. Pero yo tengo la esperanza de que todos hagamos un ejercicio común de conciencia y de que una vez por todas sigamos estando ahí".

"Nosotros hacemos tele y es una realidad que eso tiene muchos efectos positivos que es llegar a donde está la noticia para darla a conocer. Pero digo que si somos honestos, que hay algo que está por encima de nuestra labor, que es la audiencia", concluía Juan del Val.